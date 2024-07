UWV: “Honderden kansrijke beroepen op Groningse arbeidsmarkt”

GRONINGEN – In juni waren er opnieuw minder mensen met een WW-uitkering in Groningen. Ondanks de uitdagende economie biedt de regionale arbeidsmarkt nog steeds volop kansen voor werkzoekenden. Volgens een recent gepubliceerd overzicht zijn er maar liefst zo’n 250 kansrijke beroepen in de regio. Veel van deze beroepen bieden al jarenlang goede kansen op een baan. Vooral in sectoren met grote maatschappelijke opgaven, zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek, blijft het voor werkgevers lastig om goed personeel te vinden.

Afname WW-uitkeringen in GroningenEind juni ontvingen 5.637 inwoners van Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. In juni nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen af met 4,4% (257 uitkeringen). De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector en de bouw. Vooral stratenmakers, schilders en productiemedewerkers ontvingen minder uitkeringen. Ook vanuit de metaalindustrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie nam het aantal uitkeringen af. Vanuit de horeca, schoonmaak en vervoer & opslag was er een kleine toename van het aantal WW-uitkeringen.

Nog steeds veel beroepen met goede baankansenIn het eerste kwartaal van 2024 nam de spanning op de arbeidsmarkt licht af. Personeel vinden blijft echter nog steeds uitdagend, blijkt uit de UWV Spanningsindicator. De arbeidsmarkt biedt dus nog steeds volop kansen voor werkzoekenden. Ieder jaar brengt UWV kansrijke beroepen in beeld. Naast een landelijk overzicht maakt UWV ook inzichtelijk welke beroepen per regio kansrijk zijn. Met ongeveer 250 beroepen op de lijst zijn er in Groningen kansen in iedere sector.

Nieuwe kansrijke beroepenIn 2024 zijn er nieuwe kansrijke beroepen bijgekomen, zoals docenten maatschappelijke vakken (maatschappijleer en aardrijkskunde) en advocaten. Het grootste deel van de kansrijke beroepen zit in technische beroepen in sectoren als bouw, installatie en industrie. Het gaat hier in veel gevallen om beroepen op middelbaar niveau / gespecialiseerd vakmanschap, zoals allerlei soorten monteurs en installateurs, bouwberoepen en metaalbewerkers. Ook de zorg, het onderwijs en de ICT hebben een groot aandeel in de regionale kansrijke beroepen. Het gaat hier veelal om beroepen op hoog / wetenschappelijk niveau, zoals verpleegkundigen, docenten, data analisten en systeembeheerders.

Langdurig kansrijkDe kans op werk in beroepen verandert door de jaren heen. Wel zijn de meeste beroepen op de lijst al jarenlang kansrijk. De verwachting is dat veel van deze beroepen ook op lange termijn nog wel kansrijk zullen blijven. Vooral in sectoren met grote maatschappelijke opgaven blijft de krapte een structureel probleem. Dit geldt met name voor zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Specifieke kennis Veel beroepen vragen specifieke kennis. Vaak is een korte of langere opleiding noodzakelijk, maar soms is een certificaat voldoende. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Het Leerwerkloket biedt iedereen die dat wil loopbaanadvies en adviseert over (om)scholingsmogelijkheden.Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en FrieslandIn juni nam de WW af in alle drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen. UWV verstrekte eind juni in Friesland 6.048 WW-uitkeringen; 5,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juni 9,2% hoger dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juni af met 3,3% tot 4.574. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 6,8%.

UWV