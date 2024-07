Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 18 juli, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN | ZONDAG ONWEER

We krijgen een paar heel mooie dagen met veel zon en hogere temperaturen. Vandaag wordt het zo’n 24 graden en er staat een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en oost. Het is dus overwegend zonnig met wat stapelwolken en enkele stapelwolken.

Morgen is het ook zonnig met wat wolkenvelden en dan stijgt de temperatuur tot rond de 27 graden. En ook morgen is de wind maar zwakjes, dan uit het oosten tot noordoosten.

In het weekend draait de wind naar het zuidoosten en juist daardoor krijgen we zaterdag de 30 graden in zicht. Dat mondt uit in enkele regen- en onweersbuien in de nacht naar zondag. En daarna is het zondag nog 22 tot 24 graden met met af en toe buien, met ook dan kans op onweer.

Na het weekend is het licht wisselend met soms een vrij zonnige periode en soms een fase met een paar regenbuien. Maxima na het weekend van 20 tot 22 graden.