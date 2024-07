Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Dinsdag 23 juli Ochtendvaartocht Zuidlaardermeer

06.00 tot 08.00 uur

Paviljoen De Leine, Meerweg 62, Kropswolde

De natuur is het mooist tijdens zonsopgang. Vogels ontwaken en laten luidkeels van zich horen. Beleef het tijdens de ochtendvaartocht voor vroege vogels. In de mystieke ochtenddauw ga je samen de plas op om de vogels in dit waterrijke veenlandschap te horen en te zien. Tijdens de boottocht zie en hoor je de natuur langzaam ontwaken.

Woensdag 24 juli Huifkartocht Waddenkust

14.00 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Waddenkust, Hoofdstraat 83 in Pieterburen

Beleef de Groninger Waddenkust met de huifkartochten van Het Groninger Landschap en Zeehondencentrum Pieterburen. Onderweg vertelt een gids over het landschap en de natuur. Je leert over de waker en de slaper, over kweldernatuur, Werelderfgoed Waddenzee en uiteraard over de vele vogels en zeehonden die afhankelijk zijn van dit unieke natuurgebied. Bij helder weer zie je Schiermonnikoog, Rottumeroog, Borkum én de Eemshaven.

Donderdag 25 juli Vaarexcursie: Dieren van het Zuidlaardermeer

20.00 tot 21.30 uur

Paviljoen De Leine, Meerweg 62, Kropswolde

Welke dieren verwacht je op of rond het Zuidlaardermeer, waar en waarom?Tijdens deze vaartocht neemt de gids van Het Groninger Landschap je mee in de wereld van duikers, bouwvakkers, vliegende deuren en de sluipmoordenaar. Dieren waarover leuke wetenswaardigheden te vertellen zijn. Ondertussen tuur en gluur je of je de dieren kunt spotten.

Vrijdag 26 juli Kwelderexcursie

13.30 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Waddenkust, Hoofdstraat 83 in Pieterburen



Ga mee op ontdekkingstocht naar de kwelders ten noorden van Pieterburen. Onderweg kom je onder andere langs de Klutenplas, een bijzonder brakwatergebied net achter de dijk waar vogels rusten en foerageren. Vanaf daar maak je een wandeling over een van de kwelders. Loop mee met een gids van Het Groninger Landschap en ervaar hoe weer, wind en de getijden het landschap vormen.

Zaterdag 27 juli Fietsexcursie Door het Reitdiepdal naar Schaphalsterzijl en Maarslag

13.00 uur – 16.30 uur

Valgeweg 12 in Klein Wetsinge

Deelname gratis

Ontdek het oude Hunzedal en fiets langs karakteristieke elementen in het landschap en door prachtige natuur. We komen langs oude Hunzelopen bij Garnwerd en zijn Reitdiep, bij de Schaphalsterzijlen en gaan door de oorspronkelijke Hunze bedding naar het oude kerkhofje van Klein Maarslag. Onderweg wordt er veel verteld over het ontstaan van dit indrukwekkende gebied.

Zaterdag 27 juli Streekmarkt Landgoed Ewsum en molen De Hoop

10.00 uur – 16.00 uur

Borg Ewsum, Oosterburen 1 in Middelstum

Toegang gratis

Op het prachtige Borgterrein Ewsum zijn schitterende tuinen aangelegd door het team van Werkpro. Recentelijk is er ook een monumentale kas gebouwd. Op elke vierde zaterdag van april tot en met september is er een gezellige Streekproductenmarkt, waar regionale producten te koop zijn.

Zaterdag 27 juli Jeugdactiviteit: Op zoek naar bodemdiertjes

14.00 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 in Groningen

Deelname gratis

Kinderen vanaf 4 jaar en ouder

Wat kruipt daar in de bodem, tussen het gras en door de struiken? Met loep en zoekkaart kunnen kinderen op zoek naar kleine beestjes rondom het Bezoekerscentrum Reitdiep. Een leuke en leerzame kennismaking met natuur dichtbij huis.

Zondag 28 juli Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur

Landgoed Coendersborg, Oudeweg 15 in Nuis

Deelname gratis

De Coendersborg is deze zomer iedere zondag geopend voor publiek. Ontdek de historische buitenplaats Coendersborg. Gidsen van Het Groninger Landschap vertellen graag meer over de borg en het landgoed.

Zondag 28 juli Jeugdactiviteit: Struuntocht voor de jeugd

13.30 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30 in Termunten

Deelname gratis

Kinderen vanaf 4 jaar en ouder

Ga samen met gidsen op ontdekking langs de Dollard en in Polder Breebaart. Ga op de kwelder met schepnetjes in de geulen en het slib op onderzoek uit naar wat daar leeft. Een leuke en leerzame kennismaking met de natuur dichtbij huis.

Woensdag 24 juli Huifkartocht Waddenkust

14.00 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Waddenkust, Hoofdstraat 83 in Pieterburen

Beleef de Groninger Waddenkust met de huifkartochten van Het Groninger Landschap en Zeehondencentrum Pieterburen. Onderweg vertelt een gids over het landschap en de natuur. Je leert over de waker en de slaper, over kweldernatuur, Werelderfgoed Waddenzee en uiteraard over de vele vogels en zeehonden die afhankelijk zijn van dit unieke natuurgebied. Bij helder weer zie je Schiermonnikoog, Rottumeroog, Borkum én de Eemshaven.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Het Groninger Landschap