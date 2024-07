Gemeente Pekela heeft een Adviesraad Sociaal Domein

PEKELA – Donderdag zijn de leden en voorzitter van de nieuw opgerichte Adviesraad Sociaal Domein officieel geïnstalleerd door het college van de gemeente Pekela. Tijdens een ceremonie in het gemeentehuis werden de nieuwe leden en voorzitter verwelkomd.

De Adviesraad is de opvolger van de Seniorenraad die jarenlang bijgedragen heeft met adviezen over het welzijnsbeleid van de gemeente.

De nieuwe Adviesraad geeft – zoals de naam al zegt – advies aan de gemeente over belangrijke sociale onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: Is er genoeg ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en te bewegen? Hoe maken we het aantrekkelijk om gezond te leven? Zijn belangrijke voorzieningen goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten? En hoe helpen we mensen met geldzorgen?

In de komende periode zullen de Adviesraad en gemeente samen een jaarplan opstellen met de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Burgemeester Jaap Kuin: ‘We zijn er trots op dat de gemeente Pekela nu een Adviesraad Sociaal Domein heeft. De gemeente Pekela is een sociale gemeente. Door inwoners nog meer te betrekken bij het beleid dat we maken, willen we dat dit beleid nog beter aansluit bij de behoeften van onze inwoners.’

Kersverse voorzitter Hennie Hemmes: ‘Ik kijk ernaar uit om samen met de leden de Adviesraad verder vorm te geven. Als voorzitter ben ik onafhankelijk en heb ik geen stemrecht, maar ik zorg ervoor dat alle stemmen binnen de raad worden gehoord en dat onze adviezen zorgvuldig en weloverwogen zijn.’

De adviezen die de Adviesraad geeft aan de gemeente worden gepubliceerd in het Streekblad en op de website van de gemeente. Op de foto van links naar rechts: Jalien Nomden, Rob Vergouw, Yvonne Leeuwerik, Hennie Hemmes (onafhankelijk voorzitter), Egge Bloem, Grietje Wageman, Rafaël Franzen, Martin Ritzema.

Gemeente Pekela