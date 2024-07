Grote waardering vanuit Kunstraad Groningen voor Grasnapolsky leidt tot advies tot volledige toekenning van aanvraag cultuurnota

SCHEEMDA, GRONINGEN – “De Kunstraad is van mening dat Grasnapolsky een sterk artistiek profiel heeft. (…) Uit de wijze van programmeren en de manier waarop het festival is opgezet, spreekt in de ogen van de Kunstraad een grote vakdeskundigheid.” deze en meer lovende woorden schrijft de Kunstraad Groningen in het advies aan de provincie op de aanvraag van Grasnapolsky voor de cultuurnota 2025-2028.



De Kunstraad schrijft verder in het advies: “In tegenstelling tot sommige andere vergelijkbare festivals is Grasnapolsky ondanks de moeilijke corona-periode overeind gebleven. Dit getuigt in de ogen van de Kunstraad van een sterke weerbaarheid en veel doorzettingsvermogen.”. “Op het gebied van sociale veiligheid vervult het festival in de ogen van de Kunstraad zelfs een landelijke voortrekkersrol.”



Festivaldirecteur Mariska Berrevoets: “De waardering die blijkt uit de beoordeling van de Kunstraad doet ons veel. Het zijn pittige tijden voor kleine organisaties als Grasnapolsky, met corona in de achterzak en inflatie eroverheen. Deze erkenning van ons bestaansrecht geeft ons extra motivatie om keihard door te knokken om mooie dingen neer te zetten in Groningen op het gebied van muziek, kunst, literatuur, storytelling en erfgoed.”



Het meerjarenplan dat Grasnapolsky bij de Provincie indiende heet ‘Grond Om Te Blijven’. Daarmee maakte de organisatie een overtuigende keuze voor nog minstens vier jaar Grasnapolsky in gemeente Oldambt, Groningen. Maar het vroeg daarmee ook grond om te blijven vanuit de provincie.

“Het is heel mooi dat de Kunstraad de waarde van Grasnapolsky voor de regio ziet. We hebben afgelopen jaren heel hard gewerkt, enorm geïnvesteerd in lokale samenwerkingen en het vertellen van het verhaal van Groningen en er zitten nog veel mooie plannen in de koker die daar op voortborduren.” aldus Berrevoets. “We kunnen niet wachten om daarmee verder te gaan op deze vruchtbare Groningse grond.”

In het najaar wordt door de provincie besloten of het advies wordt overgenomen.



Vorige week werd bekend gemaakt dat Grasnapolsky als nieuwkomer binnen de meerjarige festivalsubsidies van het Fonds Podiumkunsten de komende vier jaar een programmeringsbijdrage zal ontvangen. Het niet toekennen van de aangevraagde organisatiebijdrage betekent wel dat de organisatie kwetsbaar blijft. Komende tijd zal Grasnapolsky zich verder inzetten voor meer landelijke subsidie naar het Noorden, want de spreiding bij de toekenningen valt in die zin echt tegen. Slechts één instelling in regio Noord kreeg een organisatiebijdrage toegekend. Tegelijkertijd gaat de organisatie zich buigen over aanpassingen aan de inrichting van de organisatie en het concept om daarmee haar toekomst veilig te stellen.

Grasnapolsky