Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN DROOG | ZONDAG BUIEN MET ONWEER

Het wordt ook vandaag een mooie en vrij zonnige zomerdag. Er zijn wel regelmatig bewolkte momenten met midden- en hoge bewolking, maar de zon heeft de overhand en bij een zwakke oostenwind klimt de temperatuur heel gelijkmatig naar een maximum van 27 of 28 graden. Maar erg benauwd wordt het nog niet want de lucht is tameliik droog.

Dat wordt dus een fijne zomeravond en morgen is het ook nog behoorlijk zonnig, maar dan zal het doorstijgen naar 29 of 30 graden. Ook dan is er een zwakke wind, maar in de avond valt die weg en wordt het een beetje drukkend warm. Dat kan in de loop van zondagnacht en vooral zondagochtend uitdraaien op enkele regen- en onweersbuien.

En ook zondagmiddag is er nog kans op buien: dan komt er een matige noordwestenwind en dan houdt het bij 22 of 23 graden als maximum wel op. Zondagavond is het daarna overwegend droog met opklaringen. Na het weekend houden we de windrichting meestal in het westen en dat betekent vrij koel weer met soms een bui, maar zeker op maandag ook regelmatig opklaringen.