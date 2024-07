Nederlandse Tributeband ROX neemt deel aan de Duitse versie van The Battle of the Bands

WILDERVANK, REGIO – De Nederlandse Tributeband, ROX! The Roxette Tribute Experience, neemt deel aan de Duitse versie van het bekende SBS6 programma “The Tributes – The Battle Of The Bands”.

De Zweedse formatie Roxette vierde enorme successen in de late jaren tachtig en vroege jaren negentig. Met singles zoals “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride” en “It Must Have Been Love” steeg de faam van het duo naar grote hoogten. De band trad op totdat frontvrouw Marie Fredriksson in 2019, na een lang ziekbed, is overleden. Muziekpartner en componist van alle hits van Roxette, Per Gessle, treedt nog sporadisch op met vervangende zangeressen.

Vanaf 2010 werken de musici van ROX The Roxette Tribute Experience al samen en sinds vijf jaar speelt zangeres Sandy Altman uit Wildervank de rol van Marie Fredriksson in de band. De groep, bestaande uit zes ervaren musici, treedt voornamelijk op in Duitsland, omdat Roxette in dat land meer dan 11 Top 10 hits heeft gescoord en nog steeds een grote aanhang heeft. ROX! The Roxette Tribute Experience timmert al een tijdje aan de weg en heeft inmiddels de titel van beste Europese tribute voor Roxette veroverd.

“The Tributes – Die Show der Musiklegenden” is te zien op SAT1 vanaf 16 augustus 2024. Het programma is wekelijks te zien zijn op primetime televisie en wordt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uitgezonden door SAT 1.

Sandy Altman