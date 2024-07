Vijfde etappe Pronkjewailpad start bij Tankstation Hilgers

OUDE PEKELA – De vijfde Etappe van de Maand wordt op 3 augustus om 10.00 uur geopend bij Tankstation Hilgers.

De vijfde Etappe van de Maand is wat korter dan de andere etappes en daarom ook geschikt voor wandelaars die 15 – 20km wat te ver vinden. Ook een mooie kennismaking met het Pronkjewailpad voor deze groep. De etappe start (en eindigt) bij Tankstation Hilgers en vervolgt zijn weg via een draai door het typische landschap ten zuiden van Oude Pekela waar de zintuigen je op diverse manieren laten merken dat agrarische arbeid hier een belangrijke bron van inkomsten is.

De route van 11 kilometer brengt wandelaars met de klok mee tenslotte langs de Wedderwegkerk. Deze hele oude kerk is eind 1600 herbouwd en doet momenteel dienst als Hervormde Kerk onder de vleugels van de gefuseerde PKN in Oude Pekela. De wandelaars komen ook langs het beeld van de vakbonds- en stakingsleider Fré Meis.

Voor het verlaten van Oude Pekela mag een bezoek aan Siep & Co niet ontbreken. Een Pronkjewailpost om de tijd voor te kunnen nemen tijdens een wat kortere Etappe van de Maand. Met inzet van vele liefhebbers en vrijwilligers wordt het industrieel erfgoed hier in stand gehouden. Indien aanwezig zijn zij graag bereid wat uitleg en een rondleiding te geven en/of de werking van erfgoed te demonstreren. Slechts beperkt, maar wel gratis toegankelijk



Tankstation Hilgers is bereikbaar via OV bushalte Raadhuislaan. De beste route vanaf het woonadres kan worden gezocht via 9292.nl. Bij of in de nabije omgeving van het Tankstation is voldoende ruimte om de auto te parkeren.

Een volledige route (Noord- Oost, Zuid- of Westroute) van het Pronkjewailpad is ca 250km lang. Maar niet iedereen kan of wil (direct) een route van 250km lopen. Daarom is het ook mogelijk om een deel van de route te verkennen. Iedere maand wordt namelijk de Etappe van de Maand georganiseerd. Dit is een rondwandeling van ca 15km met dezelfde belevenis en een goed bereikbare start- & finishlocatie. Het is bij uitstek de manier om kennis te maken met ‘Gastvrij Groningen’ en wandelen op het Pronkjewailpad.

Bron: Tocht om de Noord