Ziekenhuizen Treant dupe van wereldwijde computerstoring (Update: Storing bij ziekenhuizen voorbij)

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – De ziekenhuizen van Treant hebben te kampen met een computerstoring.

Over de hele wereld hebben bedrijven te kampen met computerstoringen. De problemen spelen met name bij Windows 10 computers. Die vertonen na een update een blauw scherm en willen niet opstarten. De problemen hebben mogelijk te maken met een fout in de beveiligingssoftware van Windows bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike meldt de NOS.

Bij ziekenhuizen van Treant veroorzaakt de storing grote problemen. Bij het Scheperziekenhuis in Emmen zijn alle operaties geschrapt en op de spoedeisende hulp kunnen geen patiënten worden ontvangen. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht. Ook op de basisposten bij het Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen kan momenteel niemand terecht. Bij het Slingelandziekenhuis in de Achterhoek is de zorg afgeschaald. Ook de website van het UWV is uit de lucht.

De storing veroorzaakt ook problemen bij luchthaven Schiphol, The Hague Airport en Eindhoven Airport. Passagiers kunnen er niet inchecken. Meerdere vluchten zijn geannuleerd of hebben vertraging, aldus NOS.

De ziekenhuizen UMCG, Martini en OZG hebben, evenals de Veiligheidsregio, vliegveld Eelde en het openbaar vervoer in de provincie Groningen ondervinden voor zover bekend geen problemen vanwege de storing.

Update: De storing bij de ziekenhuizen van Treant is voorbij meldt RTV Drenthe. Sinds half twaalf zijn de spoedposten weer open en vanaf 13.00 uur wordt de geplande zorg ook weer hervat.

Op de website van Treant staat inmiddels het volgende: “De diverse problemen met telefonie en ICT zijn inmiddels verholpen. We zijn weer telefonisch bereikbaar via 088 129 29 29. Vanaf 11.30 uur zijn onze SEH in Emmen en basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal weer geopend. Vanaf 13.00 uur kan de geplande zorg weer doorgaan op onze poli’s en de OK’s. Dus heeft u vanmiddag na 13.00 uur een afspraak in één van onze ziekenhuislocaties? Dan gaat deze gewoon door.”