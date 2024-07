Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over financiële toekomst gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Maandag 15 juli waren de Algemene Beschouwingen. Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over de financiële toekomst van de gemeente. Hieronder hun persbericht:

“We zijn grotendeels afhankelijk van de inkomsten vanuit het gemeentefonds (de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten). Lokaal Betrokken maakt zich zorgen over de financiële uitdagingen waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd.

Vanaf 2026 krijgen gemeenten structureel minder geld uit het gemeentefonds. Onze gemeente krijgt 7.9 miljoen minder, lezen we in raadsbrief: Uitwerking meicirculaire 2024.

Veel taken vanuit het rijk worden neergelegd bij gemeenten zonder voldoende financiële middelen. Dit alles heeft invloed op onze lange termijn begroting en dienen we helaas scherpere keuzes in te maken.

Er zijn op dit moment ook veel investeringen die niet uitgesteld kunnen worden, denk hierbij aan het bouwen van scholen, onze binnensportaccommodaties, wegen, fietspaden, kruispunten, bruggen. Deze investeringen moeten gedaan worden om de leefbaarheid voor onze inwoners op peil te kunnen houden.

Beleidswensen

Er dient geïnvesteerd te worden in de uitvoeringskracht van onze organisatie, of simpeler gezegd, er moeten meer medewerkers bij, zo lezen we als beleidswens.Het gaat in de nota om 40 fte (40 fulltime banen) en 4,1 miljoen aan structurele lasten per jaar. Dit is een behoorlijke investering en het geld voor de structurele lasten hebben we niet op lange termijn.

We lezen in onze antwoorden van de technische vragen dat er op dit moment voor zo’n 50 fte aan externe medewerkers worden ingehuurd. De inschatting is dat de organisatie na investering van 40 fte in de organisatie afhankelijk blijft van externe inhuur. Voorzichtig schattende zal door het investeren van 40 fte,10 tot 15 fte aan externe inhuur worden opgelost.

Het gaat om veel geld, die we ook op langere termijn op dit moment niet hebben. Dat brengt ons in een spagaat. Er moeten woningen gebouwd worden waarbij inzet nodig is om sneller te kunnen vergunnen en plannen te kunnen maken ,er lopen veel regionale plannen zoals Nij Begun, Regiodeal en Masterplan Oost-Groningen. Ook in het sociaal domein zijn er behoorlijke lokale opgaven. (Jeugd, gezinszorg, GALA, IZA).

Er is dus extra inzet nodig en Lokaal Betrokken ziet deze druk op de organisatie. Dan terugkomende op onze spagaat, want we hebben op langere termijn financiële tekorten. We lezen ook dat 1.4 miljoen gedekt kan worden uit verschillende bronnen. Het is ons niet duidelijk in de perspectiefnota welke opgaven de hoogste prioriteit hebben. Ons inziens lijkt het ons juist verstandiger om eerst de 1.4 miljoen aan de te verwachte dekking eerst in te vullen. Dus in stappen de organisatie op sterkte brengen en daarnaast monitoren en zo nodig bijstellen.

Inwonerparticipatie

Daarnaast is er de afgelopen periode veel gesproken over het meenemen van onze inwoners bij grote maatschappelijke opgaven. Tijden veranderen , inwoners voelen zich erg verbonden met hun gemeente, maar voelen zich niet gehoord. We hebben hier al menig discussie over gehad in de raad en het college en raad zien het belang hiervan in.

Lokaal Betrokken is van mening dat wanneer inwoners zien dat hun mening ertoe doet en dat hun input invloed heeft op beslissingen, dat dit zorgt voor meer vertrouwen in de lokale politiek. Het is essentieel dat we transparant zijn over onze plannen en de mogelijkheden van inspraak duidelijk communiceren. Door inwoners actief te betrekken ( inspraakavonden, enquêtes, digitale platforms) geven we iedereen de kans om mee te denken en bij te dragen.

We hebben deze avond een motie ingediend (zie bijlage). Het college heeft de toezegging gedaan dat we in het eerste kwartaal van 2025 een participatieverordening krijgen. Deze toezegging is voor ons nu voldoende en hebben de motie ingetrokken.

Conclusie

Onze financiën zien er niet rooskleurig uit. We zullen de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds nauwlettend in de gaten houden. We zijn van een gedegen financieel beleid. Geld wat we niet hebben, kunnen we niet uitgeven. Eerst investeren wat noodzakelijk is, zoals scholen, binnensportaccommodaties, wegen, fietspaden. Leefbaarheid op peil brengen en houden heeft onze prioriteit”.

Lokaal Betrokken