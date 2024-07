Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 20 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

TROPISCHE DAG | DUIDELIJK KOELERE WEEK

Na de 28 graden van gistermiddag doen we er vanmiddag nog een schepje bovenop want de maximumtemperatuur is ongeveer 30 graden. Dat gaat met vrij veel zon en een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, meestal windkracht 2. Dat maakt de lucht redelijk droog, maar vanavond is er weinig wind en dan wordt het drukkend warm. Toch blijft de kans op een regen- of onweersbui klein, daarop is meer kans in het midden van het land.

Pas in de loop van komende nacht en morgenochtend is er bij ons kans op enkele buien, en vooral morgenmiddag zou het af en toe kunnen regenen. Maar de wind is dan gedraaid naar het westen en daarmee is het morgenmiddag maar 23 tot 25 graden.

Morgenavond lijkt het dan vrijwel droog te zijn met opklaringen en een enkele bui met een westenwind. Dinsdag is de kans op enkele buien groter en dan zouden de woensdag en de donderdag meestal droog moeten zijn, steeds door de afwiselling van een westenwind en een noordwestenwind. Licht wisselvallig weer dus na het dit weekend, en niet warm met maxima van 20 tot 22 graden. Duidelijk koeler weer dus na dit weekend.