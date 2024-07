Ooievaars op het nest bij de Oosterschool

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 21 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN- EN ONWEERSBUIEN | AFWISSELENDE WEEK

Het is vandaag niet zo warm als gisteren maar het is nog benauwd met temperaturen van 25 tot 27 graden. Er zit ook veel werking in de lucht met vooral vanmiddag enkele verspreid voorkomende buien. Daarbij is een goeie kans op onweer en dat vrij fel zijn. Er is ook kans op een echte plensbui, maar de kans op windstoten is vandaag niet groot. De gemiddelde wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west, maar vanavond draait de wind naar het noordwesten.

Ook in het begin van vanavond is nog een bui mogelijk maar verder is het vanavond en vannacht droog met vannacht veel opklaringen en een minimum rond 17 graden. Morgen is daarna ook een veel betere dag met een temperatuur rond 23 graden en een zwakke tot matige westenwind. Het weer is goed met veel opklaringen en misschien nog een kortdurende kleine regenbui.

Dinsdag is er weer meer kans op een paar buien, met kans op een onweersbui. Maximum dan rond 21 graden en een matige tot vrij krachtige westenwind. Woensdag en donderdag zijn droog met vooral donderdag zonnige perioden. En ook daarna is het licht afwisselend, met normale temperaturen voor eind juli.