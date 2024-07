Petra en Alwin zoeken bijrijders voor de truckrun in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 22 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELER MAAR DROGER | NOG WEL WISSELVALLIG

We zijn in een veel koelere luchtmassa terechtgekomen en dat heeft na gisteren ook een gunstig effect. Want er zijn mooie zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. Het is de meeste tijd droog, mogelijk valt er vanmiddag een enkele regenbui. De maximumtemperatuur is vandaag 22 graden.

Dinsdag daalt de maximumtemperatuur tot ca. 21 graden, maar dan zijn er in de ochtend en in de middag af en toe buien te verwachten. Het kan vrij nat worden met in totaal ongeveer 10 mm aan neerslag en veel hoeven we morgen tot de avond niet te verwachten.

Woensdag maken we dat goed want dan zijn er opklaringen en stapelwolken bij een noordwestenwind. Donderdag is het rustig en vrij zonnig. Vrijdag en het weekend zijn weer wat wisselvalliger en de temperaturen liggen later deze week tussen 20 en 22 graden.