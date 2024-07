Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Na een weekend met hoge temperaturen, veel zon en ook regen, kijkt politie regio Emmen terug op een weekend met 204 meldingen. Er stonden ook wat gezellige feesten en activiteiten op de agenda, deze zijn goed verlopen.

Hierbij een overzicht:

Agenten zagen vrijdagnacht een voertuig rijden die na het zien van de politieauto abrupt een andere weg in sloeg. Na het controleren van het kenteken besloten de agenten de bestuurder en het voertuig te onderwerpen aan een algemene verkeerscontrole. De bestuurder bleek na controle nog 150 dagen gevangenisstraf uit te moeten zitten. Daarnaast had de politie de indicatie dat deze bestuurder onder invloed reed. De bestuurder testte positief op verschillende soorten drugs. Hij is aangehouden voor de verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen en is tevens in hechtenis genomen om zijn 150 dagen gevangenisstraf uit te zitten. Uit de bloedtest zal moeten blijken welke middelen de bestuurder heeft gebruikt.

Vrijdagochtend heeft in Klazienaveen een bijtincident plaats gevonden. De melder gaf aan dat haar hond, die wel aangelijnd was, in een vlaag van afleiding, een voorbijlopende man heeft gebeten. Dit heeft plaats gevonden bij de vijver aan het Kruiwerk, tussen 08:30 uur en 08:45 uur. Melder is op dat moment door paniek vergeten haar gegevens te delen. Bent u die persoon die dit is overkomen of kent u deze persoon? De melder komt graag in contact met u. U kunt de politie bellen op 09008844. Geef hierbij het dossiernummer 2024193822 door.

Afgelopen weekend heeft in Coevorden een poging tot bedrijfsinbraak plaats gevonden. Hierbij is het buitenhek doorgeknipt en uit de grond getrokken. Ook is er gepoogd het rolluik open te breken. Gelukkig is het bij een poging gebleven en is er niks weggenomen. LET OP, de zomervakantie is inmiddels begonnen. Een periode waarin inbrekers makkelijker hun slag slaan.

Vrijdag hebben agenten in Emmen driemaal een aanhouding verricht wegens heling. De beveiliging/handhaving reed achter een voertuig welke mogelijk iets te maken zou hebben met een inbraak op 18 juli 2024. Bij de staande houding door de politie bleken drie inzittenden in het voertuig te zitten. Achter in het voertuig lagen meerdere kabels. De kabels waren vochtig en er zat gras tussen de kabels. Het was duidelijk dat deze kabels ergens waren weggenomen. Vermoedelijk vanwege het koper. Hierop zijn alle drie de inzittenden aangehouden ter zake heling. De eigenaar van de kabels is inmiddels gevonden.

Zaterdagochtend heeft in Emmen een steekincident plaats gevonden. Hierbij is een man gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten konden snel een vrouwelijke verdachte aanhouden. Haar betrokkenheid wordt onderzocht. De toedracht van het steekincident wordt onderzocht door de recherche.

Zondag kregen de politie een melding in Buinerveen. Aldaar zou melder worden bedreigd met een vuurwapen. Meerdere eenheden zijn moet spoed naar het adres gegaan. Aldaar kon er snel een verdachte aangehouden worden. De verdachte zal worden gehoord door de recherche. Bij het vuurwapen bleek het te gaan om een luchtdrukwapen. Deze is in beslag genomen.

De politie werd zondag met spoed naar Exloo gestuurd wegens een schuurbrand. De brandweer wist de brand snel te blussen. Er waren geen indicaties dat de brand was aangestoken. Hier wordt dan ook verder geen onderzoek naar verricht. De melder gaat de schade regelen via de verzekering.

Zondagnacht was de politie onderweg naar een melding betreffende geluidsoverlast. Onderweg stuitten zij in Oosterhesselen op een damesfiets. Deze damesfiets had een grote slag in het voorwiel en op straat lagen resten van de fiets. Omdat de agenten dit een rare situatie vonden, hebben zij eerst in de omgeving gekeken. Zij troffen niemand aan die mogelijk betrokken is geweest bij een aanrijding of iets dergelijks. Hierop hebben zij nog met de warmtebeeldcamera gekeken, maar helaas is er toen ook niemand aangetroffen. Het zat de agenten niet lekker. Zij hebben hoger opgeschaald. Er zijn duikers van de brandweer opgeroepen om een zoekslag in het water te maken. Ook heeft de boot met sonar rondgezocht. Gelukkig is er niemand aangetroffen. Mocht jij de situatie herkennen, of is de fiets van jou? U kunt de politie bereiken op het volgende nummer: 0900-8844.

Zondag was het ook weer tijd voor C’est La Vie in Emmen. De dag, avond en nacht zijn rustig verlopen. Er waren geen bijzonderheden. En ondanks de regen, was er nog een aardige opkomst.

Bron: Politie Emmen