Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG SOMS BUIEN | MORGEN WEER VEEL ZON

Het zal een overwegend bewolkte dag worden en vooral vanmiddag is het een beetje regenachtig, met kans op een paar flinke regenbuien. 5 mm aan regen is tot de avond goed mogelijk en de maximumtemperatuur is 21 graden.

Vanavond en vannacht is de wind gedraaid naar het noordwesten en dan is het de meeste tijd droog met opklaringen. De temperatuur daalt daarbij tot ongeveer 13 graden. Morgen is er een zwakke tot matige wind uit het noordw├ęsten en dan is het vrij zonnig met vooral wat stapelwolken. Maximumtemperatuur morgen rond de 20 graden.

Donderdag begint nog zonnig maar later komt er meer bewolking en vrijdag valt er af en toe regen. Temperatuur donderdagmiddag rond 24 graden, vrijdag rond 21 graden. Het weekend is ook heel wisselend met zaterdag enige regen en zondag juist de zon erbij.