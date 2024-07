Fotoreportage expositie van Dineke van Hateren in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het derde kwartaal van 2024 is er weer een nieuwe exposant in de centrale hal van het gemeentehuis in Sellingen. Dineke van Hateren (Vlagtwedde) vult de wanden van de hal met prachtige schilderwerken. De vitrines laten haar mooie beelden zien. Haar kunstwerken zijn in de maanden juli, augustus en september tijdens openingstijden te bewonderen. Dineke van Hateren is geboren en getogen in Vlagtwedde. Ze heeft altijd als doktersassistente gewerkt en is inmiddels met pensioen.

Van handwerk…

Handwerken heeft zij altijd al leuk gevonden; breien, haken en borduren. Later is zij dit uit gaan breiden naar naaien en is ze naailes gaan nemen. Daar leerde ze eerst een patroontekening te maken, voordat ze iets van stof

ging naaien. Zo maakte ze simpele t-shirts, maar ook winterjassen.

Naar gips…

Naast handwerken was ook knutselen haar hobby. Poppen en beelden maken van gips en dan zelf de kleertjes naaien.

Naar schilderen…

Op een gegeven moment wilde ze iets anders en is zij naar een workshop schilderen gegaan bij de Groninger Kroon. Daar kwam zij in contact met Antje Sonnenschein. Antje gaf les in Groningen bij het kunstencentrum. Daar is zij een middag wezen kijken en ze mocht gelijk meedoen met de les. Die middag had zij haar schilderwerk nog niet af en mocht ze nog een middag meedoen. Ze was daarna zo enthousiast over het schilderen, dat zij zich gelijk heeft aangemeld. Ze is daar jaren op les geweest.

Dineke schildert nog steeds, maar nu bij Antje Sonnenschein thuis in Wirdum. Ze krijg opdrachten en thema’s aan de hand van foto’s, van kant en klare beelden.

Naar klei…

Nu ze met pensioen is heeft ze nog meer tijd. Daarom volgt ze af en toe een workshop met klei. In de vitrinekast staan beelden van haar. Het gezicht, de handen en de voeten van de poppen heeft zij van gips gemaakt. Daarvoor heeft zij een plastic pop doormidden gesneden en die weer met tape aan elkaar geplakt. Dat is dan de mal. Voor het

lichaam gebruikt ze telefoondraad om daar een frame van te maken. De gemaakte kleertjes of stuk stof wordt in de pretex (een decoratie– en textielverharder) gedompeld en aangekleed of erom heen gedrapeerd. Als het droog is wordt het nog gebrusht. Dit houdt in dat je met een bijna droge kwast kleine details op laat lichten. De gekleurde

beelden zijn ook van klei. Met een mal maakt ze een ronde bol. Na het bakken worden ze geverfd met emailleverf. De echte kleur hiervan komt na een tweede keer bakken uit de verf.

Gemeente Westerwolde

Foto’s: Johannes Velthuis