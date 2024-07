DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Het grensoverschrijdend politieteam heeft gistermiddag om tien voor vijf een 25 jarige Nederlandse vrouw aangehouden. De vrouw zat in een bus die het treinverkeer van Bad Nieuweschans naar Weener verving. De bus werd aan de Neuschanzer Straße aangehouden en de passagiers gecontroleerd. De vrouw bleek nog een boete van 1.200 euro open te hebben staan. Deze kreeg zij opgelegd toen zij in 2023 een plaats van een ongeval ongeoorloofd had verlaten. De vrouw vroeg haar vriend om hulp. Deze heeft (een deel) van de boete bij een plaatselijk politiebureau voldaan en bespaarde op die manier zijn vriendin een gevangenisstraf van 40 dagen.

In een supermarkt aan de Neuschanzer Straße is op 20 juli de portemonnee van een 67 jarige inwoonster van Rheiderland gestolen. Zij had de portemonnee even naast zich gelegd toen zij een artikel wou bekijken. Even later merkte ze dat de portemonnee, met een gering geldbedrag weg was.

Haren

Om 6.20 uur vanmorgen zijn op de Hünteler Schleuse in Haren een auto en een fietser zijdelings tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte de automobilist licht gewond en zijn auto raakte beschadigd. De fietser is doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Meppen

Tussen vrijdag en maandag hebben onbekenden zich toegang verschaft tot een bedrijfsterrein aan de Borsigstraße in Meppen. Daar werd met geweld een opslagloods opengebroken. Er werden kabels gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

In dezelfde periode is ook bij een sporthal aan de Zeissstraße in Meppen ingebroken. Er werd geld en etenswaren gestolen. De schade bedraagt 1.360 euro.