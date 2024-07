Provincie Groningen organiseert inloopbijeenkomsten toekomst landelijk gebied

GRONINGEN – De provincie organiseert van 3 tot en met 16 september inloopbijeenkomsten over het landelijk gebied. Over de vraag hoe we kunnen werken aan een gezondere landbouw en een gezonde natuur. Tijdens de inloopbijeenkomsten wordt gedeeld wat er het afgelopen jaar is opgehaald tijdens gesprekken en bijeenkomsten per deelgebied. Gemeenten, waterschappen, organisaties, ondernemers en inwoners zijn van harte welkom om zich te informeren en mee te praten over het plan voor hun eigen gebied.

Het afgelopen jaar heeft de provincie in de zeven deelgebieden met een groep van zo’n 30 betrokkenen tijdens verschillende bijeenkomsten gesproken om samen toe te werken naar een gedragen plan. Met mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld meer (regen)water vast te houden voor droge periodes of meer groen. Het plan van de deelgebieden is input voor het gebiedsplan voor de hele provincie, dat in december ter besluitvorming in Provinciale Staten ligt.

Gebiedsplan

In het hoofdlijnenakkoord geeft het Rijk aan dat de 24,6 miljard euro uit het transitiefonds niet langer beschikbaar is voor de uitvoering van de gebiedsplannen. Naar verwachting geeft het Rijk na de zomer meer duidelijkheid. Ondanks dat er op dit moment geen zicht is op voldoende geld, vindt de provincie Groningen het toch belangrijk om aan het Rijk te laten zien hoe Groningen wil werken aan een toekomstbestendig platteland.

Gezonde leefomgeving

Ons landelijk gebied staat onder druk. We weten dat het klimaat verandert, dat de biodiversiteit versterkt moet worden en dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Belangrijk hierbij zijn een gezonde leefomgeving, schoon drinkwater, het voortbestaan van onze planten en dieren en het terugdringen van de klimaatverandering.

Inloopbijeenkomsten

Gemeenten, waterschappen, organisaties, ondernemers en inwoners zijn van harte welkom om zich te informeren en mee te praten over het plan voor hun eigen gebied.

Datum Deelgebied Locatie Tijd 3 september 2024 Waddenkust en Wierdenland Hogeland College

A.G. Bellstraat 2, Warffum 19.00 – 22.00 uur 4 september 2024 Gorecht De Tiehof

Bakkerweg 4, Onnen 16.00 – 18.00 uur en 19.00 – 22.00 uur 9 september 2024 Veenkoloniën De Borgerswoldhoeve

Flora 2, Veendam 16.00 – 18.00 uur en 19.00 – 22.00 uur 10 september 2024 Oldambt Boerderij Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1, Midwolda 19.00 uur – 22.00 uur 11 september 2024 Westerwolde Partycentrum De Meet

Dorpsplein 6, Bellingwolde 19.00 uur – 22.00 uur 12 september 2024 Centrale Woldgebied/Duurswold De Boerderij

Hoofdweg 28, Slochteren 19.00 – 22.00 uur 16 september 2024 Zuidelijk Westerkwartier Postwagen

Hoofdstraat 53, Tolbert 19.00 – 22.00 uur

Bron: Provincie Groningen