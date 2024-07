VCP stelt raadsvragen over situatie bij Stichting Zorg en Zelfstandigheid

BAD NIEUWESCHANS, OLDAMBT – De VCP stelt vragen aan de gemeenteraad van Oldambt over de zorgelijke situatie bij Stichting Zorg en Zelfstandigheid.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Zorg en Zelfstandigheid te Winschoten een aanwijzing gegeven. De zorg die Zorg en Zelfstandigheid biedt vertoont grote tekortkomingen. Zorg en Zelfstandigheid moet binnen 3 maanden voldoen aan de normen uit de aanwijzing.

Op 23 april bezocht de inspectie Zorg en Zelfstandigheid. Dit was een vervolgbezoek na een eerder bezoek in november 2023. Zorg en Zelfstandigheid zou toen aan de slag gaan met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De inspectie concludeert dat Zorg en Zelfstandigheid nog steeds niet aan de normen voor goede zorg voldoet. Doordat de tekortkomingen al een langere periode duren ontstaan er risicovolle situaties.

Zo krijgen de cliënten niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Daarbij krijgen de cliënten veel eigen regie, wat gezien hun zorgbehoefte kan leiden tot een ernstig nadeel. Verder ziet de inspectie dat Zorg en Zelfstandigheid de (mogelijke) risico’s niet in kaart brengt, evalueert en vastlegt. Ook is Zorg en Zelfstandigheid niet in het bezit van actuele zorgafspraken en de voortgang van de zorg wordt niet altijd goed gerapporteerd.

Hoe nu verder

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Zorg en Zelfstandigheid zonder ingrijpen van de inspectie de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Daarom geeft de inspectie een aanwijzing. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Zorg en Zelfstandigheid moet uiterlijk 19 september 2024 voldoen aan de aanwijzing. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De VCP stelt hierover de onderstaande vragen:

Zoals reeds in de media bekend is gemaakt, is er bij Stichting Zorg en Zelfstandigheid opnieuw inspectie geweest. Na reeds een eerder vernoemde situatie is ook nu weer zorg ver onder de maat geleverd. Dit is geconcludeerd door het IGJ. Schrijnende situaties doen zich voort, als gevolg dat de getroffen PGB cliënten zorg ver onder de maat krijgen. Het mediabericht geeft tegelijkertijd aan dat gemeente Oldambt op de hoogte is van de situatie en reeds een jaar geen PGB meer af geeft aan Stichting Zorg en Zelfstandigheid.



Wat was de expliciete reden destijds om de Stichting geen PGB meer te verlenen?

Bent u het met de VCP eens, dat zeker na de verschrikkelijke situatie in Wedde wij als gemeente ook een verantwoordelijke taak hebben als het gaat om de juiste vormgeving van zorg? Zo ja op en via welke wijze denkt het college hier mee om te gaan.



Is er vanuit het college een samenwerking met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd? Zo ja, op welke manier. Zo nee, wat is daar de reden van.

Bent u het eens met de VCP dat dergelijke situatie op welke manier ook, gedeeld hoort te worden met de raad?



Berichtgeving laat zien dat reeds eerder de zorginstelling “door de mand is gevallen”. Toch blijkt uit een media bericht van RTV NOORD gedateerd op 23-7-2024 dat de 5 cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking, zorg en ondersteuning krijgen vanuit PGB. Op welke manier is dit deze financiering wel mogelijk?



Is er sinds de tijd vanaf het genomen besluit te stoppen met het leveren van PGB aan Stichting Zorg en Zelfstandigheid, vanuit de gemeente ook controle geweest omtrent het PGB en de juiste te leveren zorg. Zo ja, wat kwam hieruit naar voren? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd, zeker met de kennis van situatie Wedde?



Is er sprake van een zorgbestemming op de plek waar de stichting zorg/dagbesteding verleent?

VCP Oldambt