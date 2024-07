Het European Hyperloop Center wordt de basis voor ’s werelds grootste hyperloop competitie: de European Hyperloop Week

VEENDAM – Het European Hyperloop Center zal de thuisbasis zijn van de volgende editie van de European Hyperloop Week. Dit evenement is de grootste hyperloop studentencompetitie ter wereld, en zal plaatsvinden bij het European Hyperloop Center in Veendam – provincie Groningen – over precies één jaar.



Het European Hyperloop Center (EHC) bestaat uit een 420 meter lange testfaciliteit, waar alle essentiële hyperlooptechnologieën gedemonstreerd kunnen worden waaronder ook een volledige baanwissel. Het is een open faciliteit, waar verschillende organisaties hun technologieën kunnen testen en demonstreren.



De European Hyperloop Week (EHW) is een jaarlijks internationaal evenement waarin studenten met hun hyperloop-prototypes strijden voor verschillende prijzen. Het brengt een diverse groep van ongeveer 600 studenten en 1500 bezoekers samen. EHW dient tevens als een platform voor teams en bedrijven wereldwijd om hun nieuwste ontwikkelingen in hyperloop onderzoek te delen.



Na succesvolle edities in Valencia, Edinburgh, Delft en afgelopen week in Zürich, zal de EHW in juli 2025 plaatsvinden in de faciliteiten van het EHC. Het dient zowel als een competitie, waarbij de verschillende hyperloop prototypes het tegen elkaar opnemen, alsook een conferentie, waar de laatste hyperloopontwikkelingen gepresenteerd kunnen worden.

Het EHC maakt deel uit van een Europees Onderzoeksinfrastructuurcluster, waarin EHC samenwerkt met de DemoTube-faciliteit (120 meter) van EuroTube in Zürich, waar vorige week de EHW was.



“We zijn verheugd dat het European Hyperloop Center de thuisbasis wordt van de European Hyperloop Week” zegt Stefan Marges, directeur van het European Hyperloop Center. “Deze faciliteit is ontworpen om het gehele hyperloop ecosysteem te bevorderen, en we kijken uit naar de innovatieve prototypes en onderzoeken die zullen worden gepresenteerd”



“Onze samenwerking met industriële partners, waaronder het gebruik van DemoTube in Zürich dit jaar en in 2022 de testbuis van Hardt Hyperloop in Delft, benadrukt onze toewijding aan toepasbare innovatie,” zei Mario Padron, technical lead van de European Hyperloop Week. “Het organiseren van de European Hyperloop Week in 2025 in het European Hyperloop Center biedt ons de ideale kans om het evenement nog groter en professioneler neer te zetten, samenwerkingen te versterken, en de uitwisseling van hyperloop-innovaties te bevorderen.”



Voor meer informatie over de European Hyperloop Week en het European Hyperloop Center, bezoek www.hyperloopweek.com en www.hyperconnected.eu

Over het European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center is een open hyperloop testfaciliteit in Veendam, provincie Groningen. Het bestaat uit een 420-meter lange testbuis waarin alle essentiële hyperlooptechnologieën kunnen worden gedemonstreerd, waaronder ook de baanwisseltechnologie. Het maakt deel uit van een Europees Onderzoeksinfrastructuurcluster samen met de 120-meter lange DemoTube hyperloopfaciliteit in Zürich, om de ontwikkelingen van de hyperloop gezamenlijk te versnellen.

Over de European Hyperloop Week

De European Hyperloop Week is een jaarlijks evenement dat studenten, onderzoekers en experts samenbrengt voor de laatste hyperloopontwikkelingen. Het dient als een competitie waarin studenten het met hun hyperloop prototypes tegen elkaar openem, alsook als een en conferentie, waar keynotes worden gehouden over de laatste ontwikkelingen en expertdiscussies plaatsvinden.

European Hyperloop Center

Foto’s: Ronnie Zeemering en European Hyperloop Center