Lijst Ham en GroenLinks willen duidelijkheid over PFAS-zorgen Ceresmeer

STADSKANAAL – Lijst Ham en GroenLinks maken zich grote zorgen over mogelijke vervuiling van het Ceresmeer met PFAS. Op een wijkraadbijeenkomst van Stichting Bewonersbelangen Cereswijk hoorden de politieke partijen de zorgen van omwonenden over het storten van de schadelijke stof. Omdat PFAS een gevaar vormt voor de gezondheid van mensen en slecht is voor de natuur, willen Lijst Ham en GroenLinks duidelijkheid voor de inwoners. Daarom stellen zij aan de colleges van zowel de Gemeente Stadskanaal als de Provincie Groningen schriftelijke vragen.

Het Ceresmeer kent een lange geschiedenis. Het gebied is sterk vervuild door het toedoen van Phillips. Dit bedrijf bracht veel positieve punten voor de gemeente Stadskanaal, zoals werk, het theater en het ziekenhuis. Maar als keerzijde heeft zij grote vervuiling van onze gronden achtergelaten. Deze is dusdanig erg dat de Provincie Groningen het Ceresmeer in juni 2013 aanduidde als spoedlocatie voor sanering van zwaar verontreinigde grond. Tot op heden is niet bekend in hoeverre dit volledig gebeurd is, aangezien een deel van het Ceresmeer gedempt is.

Boven op de zwaar vervuilde grond komen nu zorgen over vervuiling door PFAS. In een besluit van de Rijksoverheid worden het Ceresmeer (Stadskanaal) en Plas Trimunt (Westerkwartier) aangewezen als ‘Diepe plassen waar baggerspecie en grond met PFAS kan worden toegepast’. Dit werd in december 2021 bekend, maar nog steeds is voor de inwoners rondom het Ceresmeer niet duidelijk wat dit betekent. Mag hier baggergrond met PFAS erin gestort worden? Mag het slib op de bodem van het Ceresmeer juist weer hergebruikt worden? Of blijkt dat er in het meer ook PFAS zit? Het lukt de inwoners niet om duidelijkheid te krijgen. Kwalijk, vinden Lijst Ham en GroenLinks. Door schriftelijke vragen te stellen hopen zij wel duidelijkheid te krijgen over het Ceresmeer.

Joelle-Maxime Ham: “Inwoners hebben recht op transparante en betrouwbare informatie over ontwikkelingen in hun omgeving. Het is zorgwekkend dat er lange tijd onduidelijkheid bestond over de giftige stoffen in Ceresmeer. Nu de locatie in kaart is gebracht voor mogelijk PFAS-stortingen is de bezorgdheid van de gemeenschap volkomen begrijpelijk. Goede communicatie en betrokkenheid zijn essentieel om vertrouwen te herstellen en gezamenlijk te werken aan een veilige leefomgeving.” Nadja Siersema – Orsel: “Er is een lange en kwalijke geschiedenis rondom het Ceresmeer. Vervuiling van de gronden rondom het meer, door een groot bedrijf. Dit kwam veel te laat aan het licht. Bewoners hebben jarenlang groenten uit de eigen moestuin gegeten, terwijl de grond vervuild was. Een bewoner zei dat zij zich Erin Brockovich voelde (van de gelijknamige film uit 2000). Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn als het om de gezondheid van onze burgers gaat. Wij moeten de duidelijkheid bieden en geven.”

Nadja Siersema – Orsel (GroenLinks provincie Groningen)