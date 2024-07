Politie Emmen zoekt getuigen mishandeling

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | MORGEN WAT WARMER

Het is vandaag een stuk beter met het weer want het is het droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Dat komt door een hogedrukgebied boven het westen van het land, wat nog verder naar ons toe komt. Vanavond is er dan ook heel weinig wind. Door die noordwenwind is de temperatuur nog niet hoog want het wordt vanmiddag maar 20 of 21 graden.

Morgen begint ook vrij zonnig en dan wordt het met een zwakke zuidwestenwind warmer met een maximum van 23 graden. Gaandeweg de dag komt er wel wat meer bewolking aan, maar het blijft tot de avond droog. Daarna is er kans op enkele buien.

Die buien kunnen vrijdag eerst ook wat regen geven maar geleidelijk wordt het dan weer droog: de meeste kans op regen is er eigenlijk op de zaterdag. Dan kan er best wel eens 20 mm regen of meer gaan vallen. Na zaterdag is een paar dagen vrijwel droog met vrij veel zon. 25 graden is dan haalbaar.