‘Voetbal Herinneringen Veendam’ op 25 september van start in het Henk Nienhuis Stadion

VEENDAM – Op woensdagochtend 25 september vindt de start ‘Voetbal Herinneringen Veendam’ plaats in het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte in Veendam. Dit maandelijks terugkerend programma, gestart door Veendam Beweegt in samenwerking met Alzheimer Nederland, is ontwikkeld voor mensen met (beginnende) dementie. In Veendam wordt het gecombineerd met volwassenen/senioren die de SV, SC en/of de BV Veendam nog steeds een warm hart toedragen en om hen te laten genieten van het ophalen van hun mooiste voetbal herinneringen. Wil je een steentje bijdragen? Het evenement is opzoek naar vrijwilligers.

Vrijwilligers & memorabilia gezocht!

Om dit initiatief tot een groot succes te maken, is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die deel willen uitmaken van dit project. Dit kan in de rol van begeleiding/ondersteuning, maar ook in de organisatorische kant. Daarnaast is de organisatie op zoek naar Veendam memorabilia uit de tijden dat er in Veendam (prof)voetbal werd gespeeld. Heb jij een passie voor voetbal in Veendam en wil jij een positieve impact maken? Stuur dan een bericht naar veendambeweegt@veendam.nl of neem contact op via 06-86 85 68 64.





Wat is Voetbal Herinneringen?

Voetbal Herinneringen is een sociaal programma dat ouderen de kans biedt om herinneringen aan hun favoriete voetbalmomenten te delen. Het project is erop gericht om het geheugen te stimuleren en sociale interactie te bevorderen. Door middel van gesprekken, foto’s en memorabilia duiken ze terug in de tijd naar de gloriedagen van toen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige en ondersteunende omgeving, en staan open voor iedereen herinneringen naar boven kunnen halen, inclusief mensen met beginnende dementie. Op dit moment vindt Voetbal Herinneringen plaats bij clubs zoals: Willem II, Vitesse, Cambuur Leeuwarden, NAC Breda en gevallen profclub HFC Haarlem.

Maandelijkse activiteit

Voetbal Herinneringen wordt iedere laatste woensdagochtend van de maand georganiseerd, met als start 25 september. We nodigen iedereen uit deel te nemen om de rijke voetbalgeschiedenis van Veendam te herbeleven. Dit kan als deelnemer eenmalig, meerdere keren of structureel, maar ook als vrijwilliger, spreker of in een andere (organisatorische) rol. Wil je iemand alvast opgeven voor de eerste bijeenkomst, of wil je meer weten over Voetbal Herinneringen Veendam, stuur dan een bericht naar veendambeweegt@veendam.nl of neem contact op via 06 86 85 68 64.

