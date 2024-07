Asfalt N368 wordt vervangen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | VANAF ZONDAG ZOMERS

Er is vandaag nog vrij veel zon, maar dat is vooral voor vanochtend bedoeld want in de loop van vanmiddag raakt het bewolkt. Het blijft nog overwegend droog, maar in de namiddag en vooral vanavond is er vanuit het zuidwesten kans op wat regen. De wind is gedraaid naar het zuidwesten en is windkracht 2 tot 4. De maximumtemperatuur is vanmiddag 22 graden.

En na vanavond valt er ook vannacht af en toe regen en ook morgen is het niet droog. Er is dan nog een front boven onze omgeving en heel actief is dat niet, maar zowel ‘s ochtends als ‘s middags is er veel bewolking en kan er zo nu en dan wat regen vallen. Maximum ook morgen ca. 22 graden en ook dan een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgenavond is nog een enkele bui mogelijk maar zaterdagnacht is het droog. Zaterdag-zelf is er weer kans op wat regen. Veel zon is er zaterdag ook nog niet maar dat komt zondag, wanneer een sterk hogedrukgebied vanuit Engeland naar ons toe komt. Dat geeft dan tot het midden van de volgende week mooi weer met flink wat zon en maxima rond de 25 graden.