Lokaal Betrokken gaat een stevige kieslijst neerzetten

STADSKANAAL – Doorgaans is hij de rust zelve, bij het flegmatieke af. Als Harma, zijn vrouw, ter sprake komt, glinsteren zijn ogen, als het over de Stadskanaalster politiek gaat, dan schieten zijn ogen vuur. Verbaal blijft Michel Zwiers in beide gevallen kalm en beleefd. Sinds begin 2024 is hij bestuurslid van politieke partij Lokaal Betrokken. In eerste instantie bij gebrek aan andere gegadigden, maar hij gaat er vol voor.

Oh, zó werkt dat dus

Michel (49) was, naar eigen zeggen, maatschappelijk en politiek niet geëngageerd, maar had wel een eigen mening. Toen zijn vrouw Harma, via oprichter Jur Mellies actief werd bij Lokaal Betrokken, veranderde dat, zeker toen zij in de gemeenteraad gekozen werd. Michel: “Een jaar na de oprichting van Lokaal Betrokken kwam Jur in 2018 in de raad en was Harma fractie-ondersteuner. Alles was nieuw voor haar, maar ze deed het hartstikke goed. Van het begin af aan sparren we hier thuis. Voorafgaand aan elke vergadering, na ieder beraad, over de meest uiteenlopende thema’s. Wat het prettig maakt is dat we het over de meeste onderwerpen wel eens zijn. Fascinerend vond ik om vanaf de zijlijn toe te kijken hoe ideeën, meningen, standpunten, zich vertalen in politiek, in beleid. Zo raakte ik vanzelf meer geïnteresseerd en betrokken. En dan ga je zien ‘oh, zó werkt dat dus.”

Collegeprogramma

In 2022 kreeg Lokaal Betrokken 3 zetels in de gemeenteraad. Een meerderheid van Lokaal Betrokken, VVD, PvdA en ChristenUnie vormde het college, Lokaal Betrokken leverde Jur Mellies als wethouder. Speerpunt van Lokaal Betrokken en van het college, was aandacht voor een nieuwe bestuurscultuur. De collegepartijen zetten hun handtekening niet onder een coalitieakkoord, maar onder een collegeprogramma, een programma op hoofdlijnen, waarin werd voorzien in de mogelijkheid om per thema een meerderheid in de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, te krijgen. In voorkomende gevallen zou een meerderheid, verkregen door een partij van buiten de collegepartners, het CDA bijvoorbeeld, mogelijk moeten zijn. Op die manier komt de gemeenteraad, de vertegenwoordigers van de inwoners, optimaal tegemoet aan de wens van die inwoners.

Fatsoenlijk antwoord

Michel: “Vroeger bracht de kiezer zijn stem uit en trok dan de handen er vanaf. De gekozen volks vertegenwoordiger op zijn beurt zei ‘ik heb het mandaat gekregen, ik ga mijn gang’. Dat kon 50 jaar geleden, nu niet meer! De inwoner wil betrokken zijn, de inwoner komt met vragen en wil daarop een fatsoenlijk antwoord. Dat de inwoner daarover niet tevreden is blijkt uit de lage opkomst bij de verkiezingen. Lokaal Betrokken wil de kloof die is ontstaan tussen politiek en inwoners verkleinen.” Getuige de handtekeningen van ChristenUnie, PvdA, VVD en Lokaal Betrokken onder dit raadsprogramma, was de wil er wel, maar voor de conventionele partijen met veelal vertegenwoordigers die al sinds decennia de raad van Stadskanaal vormen, bleek het moeilijk om Lokaal Betrokken te volgen. Steeds weer verviel men in oppositie-coalitie denken.

Lokaal Betrokken had hiervoor begrip en deed hier en daar water bij de wijn. Tot het punt bereikt was van tot hier en niet verder.

Nieuw bestuurscultuur

Michel: “Bij de volgende verkiezingen moeten wij aan de inwoners verantwoording kunnen afleggen, kunnen zeggen dat we iets bereikt hebben, op weg naar die nieuwe bestuurscultuur. Extra zuur vind ik, dat de overgebleven coalitiepartijen voorstelden om een minderheidscollege te vormen. Daardoor zijn ze gedwongen tot steeds wisselende meerderheden. En dat is dus precies wat wij voorstaan, waar zij ook voor getekend hebben! Wat is zo’n handtekening waard? Hoe durf je te zeggen dat Lokaal Betrokken zich niet aan afspraken houdt?

Hard werken

Wij gaan als Lokaal Betrokken goede kandidaten voorbereiden voor de verkiezingen van 2026. We gaan een stevige kieslijst neerzetten. Er zijn veelbelovende kandidaten, mensen met bestuurlijke ervaring en jong, aanstormend talent. Zelf heb ik geen ambities als raadslid. Ik ken het harde werken, heb met mijn vader, die straatmaker en timmerman was, meegewerkt tussen twee opleidingen door. Ik heb nogal wat opleidingen niet afgemaakt. Uiteindelijk vond ik mijn draai in de informatica, de hbo-opleiding heb ik pas voltooid toen we al kinderen hadden. Dat was een paar jaar een belasting voor het gezin. Ik heb nu een mooie baan bij Groningen Seaports.

Trots

Ik kom uit een groot gezin van 6 kinderen. We hadden het niet breed. Ik ben trots op waar ik, waar wij, Harma en ik, nu zijn. Het leven vormt je. Het leven is niet alleen links of rechts. Lokaal Betrokken is ook niet uitgesproken links of rechts. De leden zijn divers in achtergrond en overtuigingen. We hebben een gezamenlijk doel: het leven in de gemeente Stadskanaal prettig maken voor iedereen. Ons trots maken op Stadskanaal.”

Lokaal Betrokken, Ria Lubben