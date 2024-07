Alleen maar winnaars bij bouw palletdorp Vriescheloo

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST GRIJS WEER | HEEL REDELIJK WEEKEND

We zijn bewolkt aan de dag begonnen en dat blijft tot in de middag, en zo af en toe kan er nog wat regen of motregen vallen. Heel veel is het niet, maar het kan nog even druilerig zijn bij een zwakke zuidenwind. Vanmiddag wordt het wat vriendelijker met geleidelijk een beetje zon en eerst nog een enkele bui. Vanavond is het vrij helder en de maximumtemperatuur is later nog 22 graden. De wind speelt ook vanmiddag een kleine rol, die wordt ook veranderlijk van richting.

Vannacht is het vrijwel windstil en dan kan er mist ontstaan, minimumtemperatuur rond 13 graden. Morgen beginnen we vrij zonnig maar er onstaat ook bewolking en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een paar buien. Maximum morgenmiddag rond 23 graden en een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten.

Zondag is de wind matig uit het noordwesten en dat brengt ons mooi weer met vrij veel zon en stapelwolken, bij een maximum van 22 graden. Maandag en dinsdag zijn zonnig en warm: maandag 24 graden en dinsdag 27. Woensdag komt daar nog iets bij maar later op de dag is er dan kans op onweer.