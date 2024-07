Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMER VOOR DE DEUR | VANDAAG MISSCHIEN EEN BUI

Het is vandaag een mooie zaterdag met vrij veel zon, maar gaandeweg de middag en vanavond kan er toch nog een kortdurende lokale bui ontstaan. De meeste plaatsen blijven ook dan droog en het wordt ongeveer 23 graden, de wind wordt zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Morgen is de wind zwakjes uit het noorden. Dat komt door een groot hogedrukgebied boven Engeland en het westen van ons land. Het is zonnig met wat stapelwolken, de maximumtemperatuur is morgen opnieuw zo’n 23 graden.

Na het weekend ligt dat hogedrukgebied boven Duitsland en dat geeft een zwakke oosten- tot zuidoostenwind. De temperatuur gaat omhoog naar 24 á 25 graden, dinsdag naar 26 á 27, en woensdag tot 28 of 29 graden. Het is zonnig en droog, maar vanaf woensdagavond is er door de warmte kans op een onweersbui. Daarna wordt het iets minder warm, met soms een regen- of onweersbui maar ook nog mooie zonnige perioden. Dus ook op langere termijn lijkt het redelijk zomerweer te zijn.