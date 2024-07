Bestelbus belandt in de sloot bij 2e Valthermond

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 juli, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN | EIND VAN DE WEEK ONWEER

Het wordt een mooie zondag vandaag met vrij veel zon en vooral wat stapelwolken. Want de lucht is nog een beetje onstabiel na de lokale buien die vannacht overkwamen. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, later waat de wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur is 23 graden en dat is precies het gemiddelde in het midden van de zomer.

Vanavond is het dan helder en mooi weer, vannacht komt er wat meer bewolking maar morgen is een zonnige dag. Er staat een zwakke wind uit oost tot zuidoost en de minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 11 graden, maar overdag stijgt het naar 24 of 25 graden.

Dinsdag is ook prima met zon en wat sluierbewolking, maar ook met een temperatuur die doorstijgt naar 28 of 29 graden. Woensdag komt de 30 graden in beeld maar het lijkt nog droog en meest zonnig te biljven. Donderdag en vrijdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe maar donderdag is het nog erg warm met 30 of 31 graden. Volgend weekend gaan we terug naar het gebied van 22 tot 25 graden, met af en toe zon en soms een regenbui.