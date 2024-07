Fotografeer en meer, Evertsbos bij avondlicht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 29 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERSE DAGEN | NOG NIET BENAUWD

Het mooie weer van gisteren krijgt een vervolg en het worden tot donderdag écht zomerse dagen want de temperatuur gaat elke dag een beetje omhoog: vanmiddag wordt het ongeveer 24 graden en morgen maken we een sprong naar 27 graden. Woensdag is het 28 tot 30 graden en donderdag is daarna de warmste dag met middagtemperaturen schommelend rond die grens van 30 graden.

Daarbij is er ook veel zon met vandaag soms sluierbewolking maar stapelwolken zijn er al veel minder dan gisteren. De wind is vandaag heel zwak uit het oosten. Morgen is het weerbeeld niet veel anders: er is veel zon en stapelwolken zijn er niet of nauwelijks. Wel wordt de wind matig uit het noordoosten maar de maximumtemperatuur komt uit rond 27 graden, minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden.

Woensdag is het warmer met iets meer bewolking maar erg benauwd is het nog niet. Dat komt misschien donderdag want dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Eind van de week gaat de wind draaien naar het westen en dat geeft enige afkoeling met afwisselend zonnige perioden, ook weer enkele stapelwolken, en soms een bui.