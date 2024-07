Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Dit weekend hebben de agenten van Zuidoost Drenthe maar liefst 213 meldingen gehad. Hierbij een overzicht:

Agenten werden vrijdagochtend opgeroepen voor een autobrand in Emmen. Melder hoorde een luide knal, waarna hij zijn voertuig in brand zag staan. Er waren geen indicaties van strafbare feiten die gepleegd zouden kunnen zijn. De melder gaat de schade regelen met zijn verzekering.

Vrijdag zagen agenten in Nieuw-Buinen een voertuig rijden, waarvan de bestuurder er een aparte rijstijl op na hield. Nadat de bestuurder aan een blaastest was onderworpen, bleek al gauw dat hij onder invloed van alcohol reed. Op het bureau werd duidelijk dat de bestuurder een alcoholgehalte had van 585 UGL. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Het Openbaar Ministerie zal de hoogte van de boete en de verdere consequenties bepalen.

Er hebben vrijdag in Coevorden drie mishandelingen plaatsgevonden. Geen van allen heeft iets met elkaar te maken. In één zaak is ter plaatse een verdachte aangehouden. In de andere twee zaken zijn de verdachten bekend. Deze zullen zich allemaal later mogen verantwoorden bij de rechter.

Vrijdag kreeg de politie een melding van geluidsoverlast in Emmer-Compascuum. Er hadden maar liefst vijf mensen een melding gemaakt. Er zou een groot feest gaande zijn. Met hoge verwachtingen begaven agenten zich naar de locatie alwaar het feest zou plaatsvinden. Eenmaal ter plaatse troffen zij een enkeling aan bij een woning waar een partytent stond en de muziek aan stond. Waarschijnlijk had het grootste deel het feest al verlaten. Na duidelijk afspraken met de hoofdbewoner zijn verdere meldingen uitgebleven.

Opvallend veel meldingen van jeugdoverlast afgelopen weekend. Zo ook in Nieuw-Amsterdam. Aldaar zou er jeugd op het dak van een sporthal staan. Ter plaatse gaven de jongeren aan een schoen te willen pakken die op het dak lag. Allen hebben een waarschuwing gehad en er is aan hen medegedeeld dat dit niet de bedoeling was.

Ook was het zaterdag raak in Emmen. Aldaar is een bestuurder aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Uit de bloedtest zal moeten blijken welke middelen de bestuurder heeft gebruikt.

Zaterdagochtend hebben agenten bemiddeld in Schoonebeek. Aldaar zouden twee exen elkaar in de haren vliegen. Er was over en weer geduwd en geslagen. De politie heeft met beide partijen duidelijk afspraken gemaakt. Beiden beloofden beterschap. Er is niemand aangehouden.

Zaterdag- op zondagnacht heeft in Emmen een mishandeling plaats gevonden. Hierbij heeft het slachtoffer licht letsel opgelopen. Het slachtoffer is zelf voor controle naar de eerste hulp gegaan. Er is nog geen aangifte gedaan door het slachtoffer.

Zondag op maandag nacht verliep de uitloop van Gouden Pijl in Emmen over het algemeen rustig. Op de parkeerplaats nabij de Albert Heijn in het centrum van Emmen zou iemand, mogelijk onder invloed van, tegen auto’s zijn gereden. De bestuurder werd onderworpen aan een blaastest. Hieruit bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. Hierop hebben agenten de bestuurder op het bureau laten blazen. Dat resulteerde in een uitslag waarbij het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De bestuurder blies maar liefst 815 UGL. Voor de duidelijkheid… Vanaf 220 UGL ben je strafbaar, vanaf 570 UGL wordt je rijbewijs ingevorderd.

Vervolgens werden agenten naar een mishandeling in Emmen gestuurd. Aldaar zou een persoon door een groep personen zijn geslagen. Het slachtoffer zal later aangifte doen wegens mishandeling. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Het gaat naar omstandigheden goed met het slachtoffer.

In Emmen vond een steekincident plaats. Het slachtoffer is hierbij oppervlakkig in zijn been gestoken. In de omgeving is nog uitgekeken naar een verdachte. Er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Naar omstandigheden gaat het goed met het slachtoffer. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Bron: Politie Emmen