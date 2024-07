Zomeractiviteiten in de provincie Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERSE DAGEN | WEL WAT MEER BEWOLKING

Het is ook vandaag een mooie zonnige dag, al is het zeker niet onbewolkt: soms komt er wat midden- of hoge bewolking voorbij. Maar dat zal de temperatuur niet drukken want die loopt geleidelijk op naar een graad of 28 aan het einde van de middag. Daarbij is er een zwak tot matig windje uit het noordoosten en de lucht is zeker nog niet vochtig of benauwd.

Daardoor koelt het vannacht ook nog redelijk af: de minimumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Morgen loopt het nog op naar 26 of 27 graden, maar er is dan meer bewolking en minder zon dan vandaag. Het lijkt nog droog te blijven, mogelijk valt er donderdagnacht een bui. De wind wordt morgen matig uit het zuidwesten: windkracht 3 tot 4.

Donderdag gaan er nog eens 1 of 2 graden vanaf en er is dan iets meer kans op een bui, maar de regenkans is voor donderdag toch nog meer voor het zuiden van het land bestemd. Vrijdag is bij ons ook vrijwel overal droog met wat meer zon, in het weekend krijgen we op de zaterdag wat regen. Maximum dan rond 24 graden.