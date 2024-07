Aanhoudingen na vondst mogelijk drugslab aan Middelberterweg in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 31 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WIJ NOG VEEL ZON | ZATERDAG SOMS REGEN

Af en toe hebben we vandaag wat meer bewolking maar in principe hebben wij vandaag nog een vrij zonnige zomerdag. En het wordt nog redelijk warm met een maximum vanmiddag rond 26 graden, gisteren werd het in de middag 28 graden. Maar benauwd is het niet want de lucht is niet vochtig, en er staat steeds ook een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.

Vanavond en vannacht koelt het ook weer vrij ver af, de minimumtemperatuur ligt komende nacht rond 13 graden. Morgen is het ook nog vrij mooi met aardig wat zon en misschien valt er in de middag een enkele regenbui, maar de meeste plaatsen blijven bij ons droog. En ook morgen is er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Vrijdag is er maar weinig wind en dat maakt het opnieuw wat warmer met een maximum rond 25 graden en droog weer. Zaterdag is dat anders want een front uit het westen geeft dan veel bewolking en in de middag en avond af en toe regen. Maximum zaterdag nog rond 25 graden. Zondag is er eerst kans op een bui maar daarna keert de zon terug, en maandag lijkt het zonnig en droog te zijn. Maxima die dagen van 22 tot 25 graden.