Huurders 50 appartementen Lloyd’s kade ontvingen vandaag de sleutels

VEENDAM – In juni 2023 ging de schep in de grond. Vandaag, donderdag 1 augustus, iets meer dan een jaar later ontvangen de nieuwe huurders van het gebouw aan het Lloyd’s Terras de sleutel van hun nieuwbouw appartement. Een zonnige dag, waarop Acantus, aannemer Rottinghuis en de gemeente samen met huurders de oplevering vieren.



Hele regioteam

Het is één van Acantus’ grootste nieuwbouwprojecten in Veendam. “50 nieuwe woningen tegelijk opleveren maken we niet iedere dag mee. Ons hele regioteam is hier vandaag om alle nieuwe bewoners persoonlijk welkom te heten en ze de sleutel te overhandigen.” vertelt Wijkconsulent Willemien de Haas.



Blij met de woning

Eén van de nieuwe bewoners is mevrouw Lamain. “We hebben altijd een eigen woning gehad, dus nu een appartement is even wennen. Maar we zijn erg blij met de woning. Dit leek ons met oog op de toekomst beter. Mijn man is inmiddels ook al 70, dus zo’n levensloopbestendige woning is dan perfect.”



Bewoners kiezen nieuwe naam: Lloyd’s kade

Na de sleuteluitreiking is het tijd voor een feestje. Anita Tijsma, bestuurder van Acantus bedankte alle deelnemende partijen “Dankzij de goede samenwerking met de gemeente Veendam en aannemer Rottinghuis hebben we deze 50 energiezuinige appartementen kunnen bouwen. Ik wens de nieuwe bewoners heel veel woonplezier toe!” Daarna onthulde ze samen met de bewoners de nieuwe naam van het gebouw: Lloyd’s kade. De bewoners konden eerder dit jaar hun stem uitbrengen op hun favoriete naam. Met 25 stemmen kwam Lloyd’s kade als winnaar uit de bus.



Kennismaken met een quiz

Als betrokken bouwer benoemd Jan Johan de Vries, directeur van Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf de goede samenwerking met gemeente en Acantus als succesfactor waardoor dit project in een zeer rap tempo is gerealiseerd. “We hebben met elkaar de schouders eronder gezet, met als resultaat dat deze mensen nu van hun nieuwe thuis mogen gaan genieten.”

Bij wijze van kennismaking organiseerde de projectleider van Rottinghuis een leuke quiz voor de aanwezigen om hun kennis over het gebouw en de locatie te testen. Een leuke manier om het gebouw te leren kennen.

Acantus

Foto’s: Huisman Media