Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 1 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | LICHTE WISSELINGEN

In de loop van vanochtend komt er meer bewolking en vanmiddag en vanavond is er dan ook maar af en toe wat zon. Een drup regen is dan ook mogelijk, maar het blijft bij ons vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 24 graden en er staat vandaag opnieuw een zwakke tot matige noordoostenwind: windkracht 2 tot 3.

Vannacht klaart het wat beter op en daardoor kan er in het veld wat grondmist ontstaan. Morgen wordt een vrij zonnige en ook heel rustige dag want er is morgen maar weinig wind. De temperatuur zakt vannacht tot rond 14 graden, overdag stijgt het naar 25 of 26 graden.

Dat is dus weer een zomerse dag en ook op zaterdag wordt het in principe warm, maar gaandeweg de dag raakt het dan weer bewolkt en in de loop van de middag en de avond gaat het af en toe regenen. Zondag begint met een bui maar met een noordwestenwind klaart het op, maandag is daarna een zonnige dag. En zo zal het op lange termijn een beetje blijven afwisselen met zonnige perioden en soms een fase met enige regen. Maximum zondag rond 22 graden, daarna weer een paar graden hoger.