25e editie van The Racing Day belooft spektakel op TT Circuit Assen

ASSEN – Dit weekend viert The Racing Day zijn 25e editie op het iconische TT Circuit Assen en het belooft een onvergetelijk race-evenement te worden! Met maar liefst 15 races in 7 verschillende klassen en vele exclusieve demonstraties, is er voor iedere auto- en motorsportliefhebber iets bijzonders te beleven. Dit jaar is niemand minder dan 13-voudig F1 Grand Prix-winnaar David Coulthard eregast. Hij zal samen met Oracle Red Bull Racing het publiek trakteren op een adembenemende Formule 1-demonstratie in de legendarische, kampioenschapswinnende RB7.

The Racing Day is het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa en bezoekers kunnen met een GRATIS toegangsbewijs genieten van een programma vol actie en spanning. Vanaf de beroemde TT-tribunes zijn er naast autoraces- en motorraces ook razendsnelle superkarts te bewonderen. The Racing Day staat bekend om spectaculaire demonstraties; speciaal voor deze editie kunnen fans genieten van de ‘Formula Legends’, met iconische auto’s zoals de Ferrari F310B van Michael Schumacher. Nieuw dit jaar is de primeur van de vliegende auto PAL-V Liberty, die nu officieel gecertificeerd is voor gebruik op de openbare weg. Ook de studenten van de Universiteit Twente laten zien dat de toekomst van racen elektrisch is, met hun 300 km/u snelle Superbike.

Een van de hoogtepunten dit jaar is de deelname van BOSS GP, die Formule 1-, Formule 2- en andere historische racewagens uit de afgelopen decennia naar het circuit brengt. In de Porsche Carrera Cup Benelux is de strijd om het kampioenschap hevig, met vier verschillende winnaars in zes races. Ook de Supercar Challenge belooft spannende gevechten op de baan, met snelle gastrijders die voor extra competitie zorgen.

De jubileumeditie van The Racing Day belooft een weekend vol adrenaline en unieke ervaringen voor jong en oud. Van de razendsnelle Yamaha R6-Supersportmotor van Glenn van Straalen tot de elektrische rallycross-demonstraties van het WRX Volvo Equipment Team, het TT Circuit Assen staat dit weekend bol van snelheid, innovatie en ongeëvenaarde racesensatie. Mis dit spektakel niet en kom genieten van alles wat autosport te bieden heeft!

