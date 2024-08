Auto vliegt in brand na botsing tegen boom

TER APELKANAAL – Gisteravond is op de Schaalbergerweg een auto tegen een boom gebotst.

Rond half tien gisteravond is op de Schaalbergerweg in Ter Apelkanaal een auto tegen een boom gebotst. De wagen vloog daarna in brand. De bestuurder wist op tijd uit de auto te komen. Hij werd in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis nodig was is niet bekend.

Brandweer Ter Apel heeft de brand, samen met collega’s van brandweer Stadskanaal, geblust. De auto kan als verloren worden beschouwd.