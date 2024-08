Blijvend aandenken toerisme Vlagtwedde wordt 16 augustus onthuld

VLAGTWEDDE – Stichting tot Bevordering van het Toerisme (SBT) Vlagtwedde schenkt een blijvend aandenken m.b.t. het toerisme voor Vlagtwedde.

Zoals waarschijnlijk intussen algemeen bekend, houdt de Stichting tot Bevordering van het Toerisme (SBT) Vlagtwedde op niet al te lange termijn op te bestaan. Wat ooit begon als VVV Vlagtwedde en later werd omgedoopt tot Tourist Info Vlagtwedde, had tot voor kort dagelijks zitting in het gebouw waar o.a. ook de bibliotheek is gevestigd. Door het meer en meer gebruik maken van internet als informatiebron door toeristen, het niet meer kunnen verkopen van de bekende VVV-bon, het teruglopende aantal vrijwillige medewerkers om het kantoor te bemensen en de gevolgen van corona, werd al in 2020 besloten het kantoor te sluiten.

Als zelfstandige stichting het toerisme in Vlagtwedde te bevorderen bleven er, behalve het organiseren van de traditionele fietsdriedaagse tijdens de Week de Besten, derhalve niet veel activiteiten meer over. Doordat SBT Vlagtwedde nog over enige financiële middelen beschikt, werd besloten een deel van het geld te schenken aan het bestuur van de stichting Week der Besten om zodoende het organiseren van de fietsdriedaagse ook op de lange termijn te waarborgen. Daarnaast ontstond er het idee een blijvend aandenken m.b.t. het toerisme voor Vlagtwedde te realiseren.

Vrijdagavond 16 augustus om 19.00 uur zal dan ook in het parkje aan de Schoolstraat op de locatie waar eens het gebouw van openbare basisschool De Clockeslach stond, deze blijvende herinnering voor het dorp Vlagtwedde worden onthuld. Belangstellenden, waaronder met name hopelijk de oud-vrijwilligers van SBT Vlagtwedde, zijn dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur van SBT Vlagtwedde hoopt op deze manier voor de inwoners van het dorp, maar zeker ook voor de toeristen, een bijdrage te leveren om de aankleding en leefbaarheid binnen Vlagtwedde te bevorderen.

HJ Pleiter