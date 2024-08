Succesvolle Assen City Demo opent The Racing Day Weekend: Duizenden Racefans Genieten van F1 Actie

ASSEN – De binnenstad van Assen was het bruisende middelpunt van actie en snelheid tijdens de spectaculaire City Demo. Dit evenement, ter ere van het 25-jarig jubileum van The Racing Day bracht duizenden bezoekers uit Assen, de regio en toeristen samen om te genieten van spectaculaire race demonstraties. Het hoogtepunt was de demorun van het Oracle Red Bull Racing F1 team, met de legendarische David Coulthard achter het stuur, die het publiek liet genieten van het brullende geluid van de Formule 1 in de binnenstad.

Van 18.00 tot 19.30 uur werden toeschouwers getrakteerd op indrukwekkende demonstraties van de Porsche Carrera Cup Benelux, Supercar Challenge, Superkarts, BOSSGP met een oude Toro Rosso Formule 1 bolide aangedreven door een heuse V10 en verschillende Supersport- en Superbike-motoren. Voorafgaand aan de demo konden fans de voertuigen van dichtbij bewonderen in de tijdelijke paddock op de Collardslaan.

De City Demo langs de vaart in Assen markeerde de start van The Racing Day weekend, dat van 2 tot 4 augustus op het TT Circuit plaatsvindt en haar 25 jarig jubileum viert. Het raceweekend belooft nog meer spektakel met talrijke races van auto’s, motoren, en karts. Daarnaast is er ook veel op het circuit te zien met de nodige demonstraties, waaronder opnieuw de populaire Red Bull Racing F1-demo van David Coulthard, die het publiek op zaterdag 3 en zondag 4 augustus zal verblijden met zijn beroemde donuts op het Drentse circuit.

De City Demo Assen werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van LDP International, al 25 jaar de organisatie van The Racing Day met Ondernemend Assen, Vaart in Assen, Assen Sportstad, Toeristisch Recreatief Platform Assen, Gemeente Assen en provincie Drenthe.



The Racing Day betekent drie dagen lang actie op het TT-Circuit Assen, actie die niemand wil missen! Kijk voor meer informatie op www.theracingday.nl

LDP International b.v.