VCP Oldambt viert 25 jarig bestaan

WINSCHOTEN – Vandaag vierde VCP Oldambt het 25 jarig bestaan.

In het kantoor van de Verenigde Communistische Partij Oldambt (VCP) aan de Torenstraat in Winschoten werd vanavond een feestje gevierd. De partij bestaat 25 jaar.

De CPN, de landelijke communistische partij die in Noordoost-Groningen een rijke geschiedenis kent, ging in 1989 op in GroenLinks. Op 15 juni 1991 werd de CPN opgeheven. Toen de CPN opgeheven en werd de NCPN opgericht. In 1999 was er een splitsing op lokaal niveau binnen de NCPN, waar de afdeling Scheemda zelfstandig doorging als de Verenigde Communistische Partij (VCP) Oldambt. Deze partij werd opgericht door Engel Modderman en Chris Steijvers uit Oude Pekela. De VCP zette het werk van de CPN in Noordoost-Groningen en daarbuiten voort.

De partij heeft ruim 50 leden. Met name de laatste weken is het ledenaantal gegroeid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de items waar VCP Oldambt momenteel boven op zit, zoals de op handen zijnde sluiting van de hospice, de perikelen rond de mogelijke sloop van woningen in de Sint Vitusstraat, de toekomst van de zorg in Oost Groningen en de zorgwekkende situatie bij Stichting Zorg en Zelfstandigheid in Bad Nieuweschans.

De VCP is met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Oldambt; fractievoorzitter: Engel Modderman, Jan Kenter en Gea Geerdes. De fractieondersteuners zijn: Harma van der Laan en Eppo Boven. Ze waren vanavond, samen met nog een aantal genodigden, naar het kantoor gekomen om het 25 jarig bestaan van de partij te vieren.

Nadat de aanwezigen waren voorzien van een drankje en een gebakje hield Modderman een korte toespraak. Hij vertelde hoe de VCP werd opgericht; een democratische partij, waar iedereen zijn mening mag geven. “We hebben een goede ploeg en we gaan door”, besloot hij.

Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje. Dit alles was weer prima verzorgd door Gea Geerdes en daar is Engel “hail wies mit” en dat mag ze gerust weten vertelde hij.

Foto’s: Jan Glazenburg