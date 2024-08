Waterbei Straattheaterfestival 2024: Een Tweedaags Spektakel in Winschoten en Blauwestad

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 2 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERSE DAG | MORGEN EVEN WAT REGEN

Vandaag is er weer wat meer zon dan gisteren, al zijn er ook bewolkte momenten en er zijn ook stapelwolken. Maar het is mooi weer met een zwakke veranderlijke wind en door de zon zal het stijgen naar een maximum rond 25 graden. Door de zwakke wind wordt het ook een goede zomeravond; vannacht komt er weer meer bewolking en morgenochtend is er ook kans op een enkele bui.

Die bewolking komt door een front wat morgen sowieso meer bewolking geeft, en in de middag en avond ook meer kans op een paar regenbuien. Soms zal de zon eventjes doorbreken maar dat is niet vaak, maximum morgen opnieuw rond 25 graden en dan een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Zondagnacht gaat dat front door naar het oosten en dan zal het dus een beetje regenen, maar overdag is het droog met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit west tot noordwest op zondag, maximum dan rond 22 graden. Maar na het weekend is het warmer met vrij veel zon en woensdag misschien een regen- of onweersbui. Maximum maandag rond 25 graden, dinsdag rond 28, en woensdag opnieuw rond 25 graden.