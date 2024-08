Westerwolde bereidt juridische vervolgstappen tegen COA voor

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde heeft bij het bestuur van COA aangegeven opnieuw naar de rechter te stappen wanneer het aantal personen dat in Ter Apel verblijft niet vóór 1 september 2024 beneden de 2000 is gebracht. In januari van dit jaar oordeelde de rechter al dat COA zich aan deze afspraak over maximale bezetting moet houden en dat er per dag niet meer dan 2000 personen mogen verblijven in het asielcomplex. Ook personen die een dagdeel in het complex verblijven worden volgens deze afspraak meegeteld. COA houdt zich inmiddels al maanden niet aan de uitspraak. Reden voor de gemeente om juridische vervolgstappen in gang te zetten.



Onvoldoende prikkel

De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld. Om die reden stapte de gemeente Westerwolde in januari van dit jaar naar de rechter. Deze stelde Westerwolde toen in het gelijk. De voorzieningenrechter vond het ook nodig om een dwangsom op te leggen. Die dwangsom moest volgens hem substantieel zijn, omdat het een prikkel moet zijn voor COA om de afspraak na te komen en niet een middel om zijn verplichtingen mee af te kopen.



De gemeente heeft echter moeten constateren dat de dwangsom die de rechter het COA heeft opgelegd onvoldoende prikkel heeft gegeven om de uitspraak na te komen. Het aantal personen dat in het asielcomplex verblijft, ligt al maanden enkele honderden boven het maximale 2000. De gemeente heeft daarom bij COA aangegeven geen andere keus te zien dan opnieuw naar de rechter te stappen. Burgemeester Velema: “We willen dat de situatie normaliseert. Helaas lijkt daar een nieuwe gang naar de rechter voor nodig te zijn.” De burgemeester wil daarbij benadrukken dat het de gemeente gaat om de naleving van de rechterlijke uitspraak en terugkeer van een normale situatie en niet om het geld. “We hebben liever dat per dag de aantallen naar beneden gaan dan dat er per dag geld binnenkomt,” aldus Velema.



1 september

Het COA heeft de gemeente schriftelijk toegezegd per 1 september de aantallen terug te brengen tot onder de 2000 personen. De gemeente wil het COA de mogelijkheid geven om deze toezegging na te komen maar zet de juridische procedure wel alvast in gang. “We hebben eerder afspraken gemaakt die niet zijn nagekomen. We geven het COA de kans om vóór 1 september de aantallen terug te brengen tot beneden de 2000 personen die per dag of dagdeel verblijven in Ter Apel, maar twee weken voor het verstrijken van de termijn versturen we de sommatiebrief zoals dat in de juridische procedure volgordelijk hoort.” Aldus burgemeester Velema.

Gemeente Westerwolde