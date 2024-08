Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 3 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

GAANDEWEG DE DAG WAT REGEN | NA MORGEN WARM

De zon is er vandaag af en toe nog wel bij maar vaak is dat niet en vooral in de loop van de middag en vanavond kan er af en toe wat regen gaan vallen. Koud is het niet want de maximumtemperatuur is 23 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vannacht blijft het bewolkt en het front van later vandaag kan ook vannacht nog voor enige regen gaan zorgen. Maar morgen is dat voorbij en dan komen er opklaringen, en mogelijk komt er met een noordwestenwind nog een enkele bui voorbij. Maximum morgen rond 21 graden en later een zwakke zuidwestenwind.

Na dit weekend hebben we maandag en dinsdag een zonnige en warme periode. Maandag kan het 24 worden met een zwakke zuidenwind. Dinsdag schieten we verder door naar 28 graden en het blijft dan droog en zonnig, maar woensdag is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Dan daalt de temperatuur tot 23 a 24 graden. Toch blijft het op lange termijn redelijk zomerweer met regelmatig mooie zonnige perioden.