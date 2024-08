Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON MAAR OOK BEWOLKING | MORGEN EN DINSDAG WARM

Er zijn vandaag weer wat meer zonnige perioden, maar steeds is er ook midden- en hoge bwolking dus heel helder is het niet. Maar het is droog en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Daardoor is het overigens niet warm: de maximumtemperatuur komt uit rond 21 graden.

Morgen komt daar een paar graden bij want dan komt de wind uit het zuiden en het wordt ook een stuk zonniger. Maximum morgen rond 24 graden.

Dinsdag is ook een echte zomerdag want dan wordt het 27 of 28 graden en ook dan is het droog. Het is pas woensdagnacht en woensdagochtend dat er kans is op een regen- en onweersbui. En dat is dan weer een overgang naar wat minder warm weer.