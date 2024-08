Meisje (12) vermist vanuit Hooghalen

HOOGHALEN – Vanuit Hooghalen wordt de 12 jarige Daijleena vermist.

De politie is op zoek naar de 12-jarige Daijleena, die sinds zaterdag 3 augustus vermist is. Daijleena is op die dag rond 18:30 uur voor het laatst gezien aan de Hoofdstraat in Hooghalen. Ze is lopend vertrokken.

Daijleena is 1.60 m lang, heeft lichtbruin haar, met rode stukken, los tot op haar schouders en bruine ogen. Ze is gekleed in een zwart Nike-vest met een spijkerbroek. Opvallend is dat het vest dat ze draagt te groot is.

Weet u waar Daijleena op dit moment is? Bel dan 112. Heeft u andere informatie of tips over de vermissing van Daijleena? Bel dan de opsporingstiplijn op 0800-6070.