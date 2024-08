Politie controleert extra op snelheid

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN LOSSEN OP | MORGEN HEEL WARM

Het zit vanochtend af en toe nog dicht met wolkenvelden, maar dat lost geleidelijk op en vanmiddag wordt het vrij zonnig en vanavond is het meestal helder. En met de zon zal de temperatuur stijgen naar 23 of 24 graden, bij een zwak tot matig windje uit het zuiden tot zuidwesten.

Komende nacht daalt het tot een graad of 15 maar morgen wordt het een stuk warmer want dan stijgt het tot een maximum van 29 of 30 graden. Want er is morgen nog veel zon, pas morgenavond is er veel bewolking en woensdagnacht en woensdagochtend is er kans op enkele regen- en onweersbuien.

Overdag klaart het op woensdag weer een beetje op en dan is het door een westenwind afgekoeld tot ca. 21 graden. Later in de week is het licht wisselend met een zuidwestenwind, vrij veel bewolking en vrijdag af en toe regen. Maximtemperaturen eind van de week rond de 23 graden.