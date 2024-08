Brandweer Veendam rukt uit voor autobrand

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN ECHTE ZOMERDAG | MORGEN MINDER WARM

Was er gisteren soms veel bewolking, maar vandaag is het overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken en in de loop van de dag ook sluierbewolking. Het wordt vanmiddag 27 graden met een zwakke wind uit zuidelijke richingen en het is zeker niet drukkend of benauwd. Vanavond en vannacht kan dat wel een beetje komen want dan komt er meer bewolking en de warmte blijft goed hangen. Mimumtemperaturen vannacht rond 20 graden. Aan het eind van de nacht en morgenochtend valt er af en toe wat regen maar het klaart vrij snel op en dan draait de wind naar het westen.

Daardoor is het morgen minder warm met een maximum rond 23 graden en een wisseling van zon en wolkenvelden.

Donderdagmiddag is het ook zo’n 23 graden maar dan is er vrij veel bewolking met nog maar af en toe zon. Vrijdag is er vooral ‘s ochtends kans op regen en later klaart het op, maximum vrijdag 20 á 21 graden.

Het komende weekend komt daar weer een paar graden bij er is dan meer zon dan bewolking. Het lijkt komend weekend overwegend droog te zijn.