Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 7 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST EEN PAAR BUIEN | ENKELE DAGEN KOELER

Soms is het vanochtend een beetje opgeklaard maar er toch ook zwaar bewolkte perioden en af en toe zal er ook wat regen vallen met kans op een enkele flinke bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag is dat allemaal wat beter want het wordt droog en er komen ook zonnige perioden. Dit kleine front van vanochtend brengt trouwens wel koelere lucht want het maximum voor vanmiddag is maar 22 graden en er staat dan een matige westenwind.

Vanavond komt er weer meer bewolking en vannacht en morgenochtend is er ook kans op een kleine bui. Morgenmiddag- en avond wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar weer af. Maximum morgen 21 á 22 graden en een matige wind uit het zuidwesten.

Vrijdagnacht- en ochtend is de regenkans een stuk groter, later op die dag klaart het op. Het weekend is vrijwel overal droog met vooral zondag de zon, maandag wordt mogelijk een warme dag met 30 graden en een onweersbui.