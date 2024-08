Getuigen gezocht van woningoverval in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG MEEST DROOG | MAANDAG HEEL WARM

Het is ook vandaag redelijk bewolkt begonnen maar er zijn al snel opklaringen en vanmiddag zijn er zonnige perioden die afwisselen met wat bewolking. Vanavond zal de bewolking weer gaan toenemen en komende nacht komt daar ook wat regen bij. De temperatuur klimt naar een maximum van 24 graden en de wind waait uit het zuidwesten: vanmiddag is er windkracht 3 tot 4.

Morgen is een mindere dag want er staat dan windkracht 4 tot 5 en het is lang bewolkt met ’s ochtends vaak regen en ook morgenmiddag nog enkele buien. Pas later is er wat zon en dan neemt de wind wat af, morgenavond is het droog. Middagtemperatuur morgen van 20 tot 22 graden.

Het weekend belooft beterschap. Een hogedrukgebied komt vanuit het zuidwesten naar ons land en geeft zaterdag al meer zonnige perioden en een zwakke tot matige westenwind. Zondag is er een zwakke zuidoostenwind en dan is er veel zon. Maximum op zondag tot 26 graden.

Na het weekend wordt het op maandag erg warm met 33 graden. In de middag en avond is er kans op een regen- of onweersbui. Daarna is de dinsdag minder warm met 25 tot 28 graden, na dinsdag zakken we terug onder de 25 graden.