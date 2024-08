Leden Stichting Bovem ploegen akker aan de Winselweg in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJZE EN BEWOLKTE START | MAANDAG HEEL WARM

Voorlopig is het vandaag bewolkt en grijs en zo af en toe valt er een beetje regen of motregen. Het is pas in de loop van de middag dat er een paar opklaringen komen. De namiddag en de avond zijn ook droog en dan neemt de wind wat af. De temperatuur ligt vanochtend rond 19 graden, de maximumtemperatuur is later vanmiddag 21 á 22 graden.

Morgen is ook een vrij rustige dag met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Er zijn dan flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden, maar door de zon zal het stijgen naar 23 graden.

Zondag komt daar 2 graden bij want dan is er een zwakke tot matige oostenwind en dan is het ook zonnig. Maandag wordt het door een zuidoostenwind zelfs 30 tot 32 graden. Dat geeft in de avond en vooral dinsdagnacht kans op een regen- of onweersbui en dinsdag is daarna een benauwde dag met een verspreid regen- en onweersbuien en 25 tot 28 graden. Woensdag gaan we terug naar middagtemperaturen onder de 25 graden.