Zijn er echt zo weinig wespen dit jaar? Jij kan het antwoord geven

REGIO – Het gaat niet goed met de insecten, zo hebben we al meerdere keren kunnen lezen dit jaar. Bij de vlindertelling is er een dramatisch laag aantal vlinders geteld. Hoe zit dat met wespen? Zijn er dit jaar ook zo weinig wespen? Met de nationale wespentelling van 17 tot en met 25 augustus hopen natuurorganisaties daar een antwoord op te krijgen. En daar is jouw hulp bij nodig.



De nationale wespentelling is vanaf dit jaar onderdeel van de Tuintelling, waarmee de Wespenstichting als initiatiefnemer een groter publiek hoopt te bereiken. De eerste wespentelling kenden een voorzichtige start, terwijl het weer tijdens de tweede wespentelling tegenzat. De verwachting is dan ook dat er meer mensen wespen gaan tellen, en er in totaal ook meer wespen geteld worden dan in de eerste twee jaren.



Zo doe je mee met de nationale wespentelling

Wil je meehelpen met de nationale wespentelling, kies dan een plek uit waar je 30 minuten lang bijhoudt welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet. Dat kan van zaterdag 17 tot en met zondag 25 augustus. En je kan één keer of meerdere keren tellen. De resultaten geef je door via tuintelling.nl/tellingen, verdere informatie vindt en de telling kan invoeren. Op de website van de Wespenstichting vind je alles over de verschillende soorten wespen in Nederland.



Minder limonadewespen, meer hoornaars?

Uit de aanvragen die de Wespenstichting binnenkrijgt voor advies bij wespennesten lijkt een toename van het aantal hoornaarnesten op te maken. Voorzitter Sjoert Fleurke: “Vooral in het begin van het seizoen zagen we veel nesten van hoornaars en Saksische wespen. Die vallen in deze periode meer op dan nesten van andere wespensoorten, dus het is logisch dat we daar de eerste meldingen over krijgen. Sinds juli zien we een verschuiving naar meldingen van limonadewespen. Dat er weinig wespen zijn is dus niet wat wij ervaren, maar mensen kloppen natuurlijk alleen bij ons aan als er wespen opgemerkt zijn, dus dat zegt weinig.”



Wat verwacht de Wespenstichting van deze derde wespentelling?

“Vooral meer tellingen dan bij de eerste twee wespentellingen”, antwoordt woordvoerder Nathan Veenstra. “We hebben nogal aan de weg moeten timmeren qua bekendheid, en nu de Wespenstichting zelf bekender wordt én we ook nog eens aangesloten zijn bij de Tuintelling, hopen we op veel meer deelnemers die ook nog eens een betere dekking door Nederland opleveren.” Daarnaast hoopt hij dat de deelnemers ook leren om de invasieve Aziatische hoornaar beter te herkennen. “De media gebruiken termen als ‘monsterwesp’ en ‘horrorwesp’, waardoor mensen denken dat het om een enorm grote wespensoort gaat. Maar de Aziatische hoornaar is kleiner dan onze inheemse Europese hoornaar, waardoor mensen de inheemse Europese hoornaar als vijand zien en zelfs doodmaken”, vertelt Veenstra. “Dat was voor ons eerder dit jaar aanleiding om de noodklok te luiden over de hetze tegen de Aziatische hoornaar.”



Wespentelling: ontwikkelingen in kaart brengen

Wat beoogt de Wespenstichting met deze wespentellingen? Veenstra: “We willen jaarlijks in kaart brengen welke wespensoorten er in Nederland te zien zijn, en waar deze soorten zoal gezien worden. Door jaarlijks op een vast moment in het jaar in heel Nederland de wespen te tellen krijgen we daar inzicht in, en kunnen we de ontwikkelingen door de jaren heen in kaart brengen.”



Voorzitter Fleurke benadrukt dat mensen tijdens de telling ook helemaal niet bang hoeven te zijn voor deze insecten: “Zoals we vorige jaren al hebben gezien komen mensen tijdens de telling ook zweefvliegen en bijen tegen. Daarnaast zijn er wespensoorten die in principe niet steken, zoals graafwespen en sluipwespen. Verder zal een wesp mensen juist zelf zoveel mogelijk uit de weg gaan. De werksters die we gedurende de zomermaanden zien zijn erg taakgericht en vliegen liever om een obstakel heen om terug te gaan naar hun nest dan dat ze hun energie verspillen door hun angel te gebruiken.”



Slecht wespenjaar?

Het voorjaar was nat en de zomer kwam pas laat op gang. Dat zou een slecht wespenjaar opleveren, zo werd beweerd. Toch komen bij de Wespenstichting dagelijks meerdere aanvragen binnen voor hulp of advies vanwege wespennesten. Dat is alleen wel een vertekend beeld, zegt voorzitter Sjoert Fleurke: “Doordat we meer bekendheid hebben gekregen in de afgelopen jaren, weten mensen ons steeds beter te vinden. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen gifvrije oplossingen zoeken, ook wanneer ze last hebben van wespen. Terecht ook, wespen zijn heel nuttige dieren.”



“Hoe meer je leert over wespen, hoe meer je bewust wordt van het feit dat we deze dieren moeten koesteren. Te beginnen door wespennesten zo mogelijk te laten zitten of anders te verplaatsen in plaats van ze te laten verdelgen door een ongediertebestrijder. We hopen dat de nationale wespentelling daar een bijdrage aan kan leveren” besluit Fleurke.



2024: Jaar van de Wesp

De nationale wespentelling is dit jaar gekoppeld aan het Jaar van de Wesp. 2024 is uitgeroepen tot Jaar van de Wesp om wespen positieve aandacht te geven en een grote groep mensen in contact te brengen met deze groep. We willen duidelijk maken dat wespen een interessante en soortenrijke groep insecten zijn, met een grote diversiteit aan soorten, vormen, ecologie en gedrag. Speciaal voor de limonadewespen willen we ook laten zien hoe bijzonder en nuttig ze zijn en dat bestrijding van nesten lang niet altijd nodig is. Jaar van de Wesp is een samenwerking van de Sectie Hymenoptera, EIS Kenniscentrum Insecten, de Wespenstichting, Naturalis Biodiversity Center en de jeugdbonden voor natuurstudie JNM en NJN.

Wespenstichting